Skispringen: Iraschko-Stolz demütig in Corona-Zeiten

"Die Zeit hat mich auf den Boden zurückgeholt" - Mitgefühl für "Omas und Opas, die das Land so lebens- und liebenswert gemacht haben"

Um flotte Sprüche ist sie nie verlegen, aber Daniela Iraschko-Stolz hat kurz vor dem verspäteten Beginn der Weltcup-Saison der Skispringerinnen in Ramsau auch ganz andere Gedanken. Etwa eine gewisse Dankbarkeit und Demut für ein privilegiertes Leben als Spitzensportlerin in Zeiten der Coronakrise. Hinzukommt, dass die 36-jährige Steirerin durch ihre Lebenspartnerin Isabel, die Ärztin im Intensivbereich ist, auch die andere Kehrseite der Medaille sieht.

"Isa ist Ärztin und hat die 'Gacke am Dampfen' meistens und kriegt nie den Dank der Leute. Bei uns fiebern die Leute noch mit und bedanken sich, wenn du tolle Sprünge zeigst", erzählt die 37-jährige Ex-Weltmeisterin und Olympia-Zweite von 2014. Als Spitzensportler dürfe man auch durch die ganze Welt reisen. "Wenn wirklich was ist, schaut das ganze Land, dass wir wieder heimkommen."

Iraschko-Stolz denkt auch an alle jene Leute, denen es wegen der Pandemie nicht so gut geht. "Gerade jetzt zu Weihnachten die ganzen Omas und Opas, die vielleicht sogar diesmal Weihnachten allein verbringen müssen. Die eigentlich das Land so lebenswert und liebenswert gemacht haben; wie es ist. Die Zeit hat mich ein bisserl mehr auf den Boden zurückgeholt und das hat mir gar nicht schlecht getan."

Ihre Lebenspartnerin sei als Ärztin hypervorsichtig, sie selbst gehe mit einem Schleudertrauma Skispringen. "Da darf ich nicht mit ihr drüber reden. Dafür darf ich dann auch nicht jammern", erzählt Iraschko-Stolz lächelnd.

Ihr ist die Botschaft jedenfalls wichtig, dass man respektvoll durch die Welt gehen müsse. Man müsse dankbar annehmen, was die ältere Generation aufgebaut habe. "Und ein bisserl was zurückgeben und sich an gewisse Regeln und Vorschriften halten, das fällt mir nicht schwer. Es ist vielleicht traurig, vielleicht langweilig, immer allein zu sein, aber es gibt auch wieder andere Zeiten."

Und was sagt Iraschko-Stolz zur bald möglichen Impfung gegen Covid-19? "Die Erste werde ich sicher nicht sein. Aber ich glaube schon, dass es irgendwann zielführend ist."

Die Pandemie hat auch Trainer Harald Rodlauer viel mehr Arbeit beschert. "Es sind so viele organisatorische Sachen nur aufgrund des Covid zu machen, die ich alle selbst machen muss. Ich sitze täglich vor dem Computer und fülle nur Formulare aus", schilderte der Chefcoach der Frauen.

Dass man es besser machen kann als die ÖSV-Skisprung-Herren, die gleich zweimal von positiven Coronafällen zurückgeworfen wurden, glaubt er nicht. "Vielleicht haben wir mehr Glück gehabt bis jetzt. Du bist nicht gefeit, dass es dich erwischt. Jeder hat einen Lebenspartner in einer anderen Berufssparte: Ich bin bei der Polizei, Chiaras Partner ist bei der Polizei. Danis Frau ist Ärztin, die kommt jeden Tag vom Krankenhaus heim", erklärt Rodlauer.