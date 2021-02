Skispringen: Kramers Podest-Serie riss in Hinzenbach mit Platz vier

Die Podest-Serie von Skispringerin Marita Kramer ist gerissen. Die 19-jährige Salzburgerin landete am Freitag in Hinzenbach auf Platz vier und stand damit just im Heimspringen erstmals in diesem Winter nicht auf dem Podest. Die dreifache Saisonsiegerin behielt die Führung im Gesamtweltcup. Der Sieg im ersten von drei Bewerben in Oberösterreich ging an die Slowenin Nika Kriznar, die sich bei ihrem ersten Weltcup-Erfolg 0,8 Punkte vor ihrer Landsfrau Ema Klinec durchsetzte.

Mit Daniela Iraschko-Stolz (6.) und Lisa Eder (8.) landeten zwei weitere ÖSV-Springerinnen im fünften Saisonbewerb in den Top Ten. Vorjahressiegerin Chiara Hölzl (13.) wollte auf dem Weg zurück zur Spitze einen Schritt nach vorne gemacht haben. Sophie Sorschag wurde 20., die 16-jährige Julia Mühlbacher sammelte als 24. erstmals Weltcup-Punkte. Am Samstag und Sonntag stehen im Eferdinger Becken noch zwei weitere Konkurrenzen auf dem Programm.