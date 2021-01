Skispringen: Norweger Lindvik hofft nach Zahnoperation auf Bergisel

Coach Stöckl fuhr mit Springer ins Innsbrucker Spital - Weisheitszahn entfernt

Statt der Teilnahme an der Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen hat sich der norwegische Skispringer Marius Lindvik am Silvestertag im Spital in Innsbruck einer Zahnoperation unterziehen müssen. Dem Dritten des Auftakts der Vierschanzentournee in Oberstdorf wurde ein entzündeter Weisheitszahn entfernt. Trainer Alexander Stöckl, ein Tiroler, hatte den 22-Jährigen selbst ins Krankenhaus begleitet. Lindvik hofft auf eine Teilnahme in Innsbruck am Samstag und Sonntag.

Vor der Qualifikation für das Neujahrsspringen seien die Schmerzen bei Lindvik zu groß geworden, sagte Stöckl dem "Dagbladet". Anstatt für die Springer um den bisherigen Saisondominator Halvor Egner Granerud die Startfahne zu schwingen, brachte der Coach den Tournee-Gesamtzweiten des Vorjahres in die Klinik. Einerseits wegen der besseren Kommunikation ohne Sprachbarriere, aber auch wegen der geringen Personalressourcen. Skispringen muss sich im Norge-Verband hinter Langlauf und Ski alpin anstellen und tritt aus finanziellen Gründen laut Stöckl mit kleinerem Betreuerteam als die Konkurrenz an.