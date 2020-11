Skispringen: Österreicher Schuster künftig Experte bei Eurosport

Bei Großereignissen und ausgewählten Weltcups

Der in Tirol lebende Kleinwalsertaler Werner Schuster wird in der kommenden Skisprung-Saison als Experte für den TV-Sender Eurosport tätig sein. Der frühere deutsche Bundestrainer werde bei Großereignissen und ausgewählten Weltcup-Bewerben als Co-Kommentator tätig sein und gemeinsam mit Martin Schmitt analysieren, kündigte Eurosport am Mittwoch an.

Schuster ist seit dem Ende seiner langjährigen DSV-Trainertätigkeit 2019 als Berater von Gregor Schlierenzauer engagiert und als Lehrer an das Skigymnasium Stams zurückgekehrt. Er wird schon beim Saisonauftakt in Wisla ab Freitag (Qualifikation live ab 17.50 Uhr) für Eurosport im Einsatz sein.