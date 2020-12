Skispringen: ÖSV-Quartett nach positiven Tests auf Heimflug

Sondermaschine brachte Huber, Hörl, Fettner, Lackner und FIS-Renndirektor Pertile aus Russland zurück

Die vier österreichischen Skispringer, die vor dem Sonntag-Bewerb in Nischnij Tagil (Russland) positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, befinden sich auf dem Heimflug. Die Ankunft von Daniel Huber, Jan Hörl, Manuel Fettner und Thomas Lackner mit einer Sondermaschine sollte noch am Montagabend erfolgen, teilte der ÖSV mit. Mit an Bord war neben dem Teamarzt Lukas Pichler auch der ebenfalls positiv getestete FIS-Renndirektor Sandro Pertile.