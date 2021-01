Der Österreichische Ski-Verband (ÖSV) hat am Neujahrstag sein sechsköpfiges Zusatzkontingent für den Heimbewerb der Vierschanzentournee in Innsbruck nominiert. Dem Aufgebot gehören demnach neben Ex-Gesamtsieger Gregor Schlierenzauer auch Manuel Fettner, Timon-Pascal Kahofer, Clemens Leitner, Stefan Rainer und Maximilian Steiner an.