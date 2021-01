Der außer Form befindliche Simon Ammann verzichtet nach Titisee-Neustadt auch auf die Weltcup-Springen am kommenden Wochenende in Zakopane. Der vierfache Skisprung-Olympiasieger nimmt dafür am Samstag und Sonntag am Continental Cup in Innsbruck teil. In der zweithöchsten Wettkampfserie will der 39-jährige Schweizer wieder den Anschluss finden. In diesem Winter hat Ammann noch keinen einzigen Weltcuppunkt geholt.