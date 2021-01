Skispringen: Peter Prevc corona-positiv - Slowenen-Duo muss pausieren

Auch Koudelka und Schlierenzauer fehlen in Willingen

Ex-Gesamtsieger Peter Prevc ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und verpasst deshalb zumindest den Skisprung-Weltcup am Wochenende in Willingen. Als enge Kontaktperson des bisher symptomfreien Olympiazweiten von 2014 muss auch sein jüngerer Bruder Domen in Deutschland aussetzen, wie Sloweniens Skiverband bekanntgab. Wie lange das Duo ausfällt, ist offen.

Für den gesamten Rest der Saison passen muss hingegen nach einer Knieoperation der Tscheche Roman Koudelka. Das österreichische Team verzichtet weiterhin auf Gregor Schlierenzauer. Der Weltcup-Rekordsieger fehlt auch in Willingen im siebenköpfigen Aufgebot, das angeführt von Stefan Kraft aus Philipp Aschenwald, Niklas Bachlinger, Michael Hayböck, Daniel Huber, Jan Hörl und Maximilian Steiner besteht.

Die Frauen um die österreichische Gesamtführende Marita Kramer sind dieses Wochenende in Titisee-Neustadt im Einsatz.