Skispringen: Pole Stekala Quali-Bester in Willingen - Hörl Achter

Alle sieben Österreicher im Bewerb am Samstag dabei

Der Pole Andrzej Stekala hat sich am Freitag in der Qualifikation für den Samstag-Bewerb des Skisprung-Weltcups in Willingen den Siegerscheck gesichert. Bei unterschiedlich starkem Aufwind segelte Stekala auf 152 m und lag 1,7 Punkte vor dem norwegischen Weltcup-Führenden Halvor Egner Granerud, der bei 139,5 m landete. Bestplatzierter Österreicher war Jan Hörl (145,5 m) als Achter, Stefan Kraft (137 m) wurde als 19. klassiert.

Alle sieben Österreicher sind am Samstag (16.00 Uhr/live ORF 1) dabei. Stekala wurden wegen des starken Aufwindes 22,6 Punkte abgezogen. Bei dem mit einer Luke kürzerem Anlauf gestarteten Granerud waren es hingegen nur 7,3.

In Willingen wird zum vierten Mal der Gewinner von "Willingen/6" ermittelt. Alle sechs Sprünge, also auch die zwei Qualifikationen am Freitag und Sonntag, werden dabei addiert.