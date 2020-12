Die ursprünglich als Olympia-Generalprobe für Peking angesetzten Weltcup-Veranstaltungen in China werden nun am 13. und 14. Februar in Polen stattfinden. Dies teilte der Internationale Skiverband (FIS) am Montag mit. Der genaue Ort werde zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Aufgrund der Covid-19-Bestimmungen in China - behördlich vorgeschrieben wäre eine vierzehntägige Quarantäne - mussten die Skispringen verlegt werden.