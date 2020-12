Skispringen: Polnische Springer bei Tournee doch am Start - Medien

Negative Tests am Dienstag

Die polnischen Skispringer dürfen Medienberichten zufolge nun doch bei der am (heutigen) Dienstag in Oberstdorf beginnenden Vierschanzentournee antreten. Ein weiterer Corona-Test bei der Mannschaft um Titelverteidiger Dawid Kubacki und Olympiasieger Kamil Stoch sei negativ ausgefallen, berichtete unter anderen das Onlineportal skispringen.com am Dienstagvormittag. Eine offizielle Bestätigung für die Starterlaubnis der Polen soll es laut Veranstaltern um 10.00 Uhr geben.

Ein positiver Corona-Test bei Klemens Muranka hatte am Montag eigentlich zum Ausschluss der Polen von der Qualifikation und vom Auftaktspringen in Oberstdorf geführt. Am Montagabend hatte Muranka dann einen negativen Befund erhalten und der Weltverband FIS hatte mitgeteilt, dass sein Team bei einem weiteren negativen Test nun doch starten könne.