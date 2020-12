Skispringen: Programm und Statistiken 69. Vierschanzentournee

Das Programm der 69. Vierschanzentournee der Skispringer (28. Dezember 2020 - 6. Jänner 2021) und diverse Statistiken:

Die vier Austragungsorte:

OBERSTDORF:

Schattenberg-Schanze, Hillsize: 137 m, Schanzenrekord: Sigurd Pettersen (NOR/2003) 143,5 m

28. Dezember, 16.30 Uhr: Qualifikation

29. Dezember, 16.30: Auftaktspringen

GARMISCH-PARTENKIRCHEN:

Olympia-Schanze, HS 142 m, SR: Simon Ammann (SUI/2010) und Marius Lindvik (NOR/2020) 143,5 m

31. Dezember, 14.00: Qualifikation

1. Jänner, 14.00: Neujahrsspringen

INNSBRUCK:

Bergisel-Schanze, HS 128 m, SR: Michael Hayböck (AUT/2015) 138 m

2. Jänner, 13.30: Qualifikation

3. Jänner, 13.30: Bergiselspringen

BISCHOFSHOFEN:

Paul-Außerleitner-Schanze, HS 142 m, SR: Dawid Kubacki (POL/2019) 145 m

5. Jänner, 16.30: Qualifikation

6. Jänner, 16.45: Dreikönigsspringen

Alle Bewerbe und Qualifikationen live auf ORF1

Tournee-Endstand 2019/20: 1. Dawid Kubacki (POL) - 2. Marius Lindvik (NOR) - 3. Karl Geiger (GER) - 4. Ryoyu Kobayashi (JPN) - 5. Stefan Kraft (AUT) - 6. Johann Andre Forfang (NOR). Weiter: 11. Philipp Aschenwald (AUT) - 18. Michael Hayböck (AUT) - 25. Jan Hörl (AUT) - 26. Daniel Huber (AUT)

Siegerliste: 1953: SEPP BRADL (AUT) 1953/54: Olav Björnstad (NOR) 1954/55: Hemmo Silvenoinen (FIN) 1955/56: Nikolai Kamenski (UdSSR) 1956/57: Pentti Uotinen (FIN) 1957/58: Helmut Recknagel (DDR) 1958/59: Helmut Recknagel (DDR) 1959/60: Max Bolkart (GER) 1960/61: Helmut Recknagel (DDR) 1961/62: Eino Kirjonen (FIN) 1962/63: Toralf Engan (NOR) 1963/64: Veikko Kankkonen (FIN) 1964/65: Torgeir Brandtzäg (NOR) 1965/66: Veikko Kankkonen (FIN) 1966/67: Björn Wirkola (NOR) 1967/68: Björn Wirkola (NOR) 1968/69: Björn Wirkola (NOR) 1969/70: Horst Queck (DDR) 1970/71: Jiri Raska (CZE) 1971/72: Ingolf Mork (NOR) 1972/73: Rainer Schmidt (DDR) 1973/74: Hans-Georg Aschenbach (DDR) 1974/75: WILLI PÜRSTL (AUT) 1975/76: Jochen Danneberg (DDR) 1976/77: Jochen Danneberg (DDR) 1977/78: Kari Ylianttila (FIN) 1978/79: Pentti Kokkonen (FIN) 1979/80: HUBERT NEUPER (AUT) 1980/81: HUBERT NEUPER (AUT) 1981/82: Manfred Deckert (DDR) 1982/83: Matti Nykänen (FIN) 1983/84: Jens Weißflog (DDR) 1984/85: Jens Weißflog (DDR) 1985/86: ERNST VETTORI (AUT) 1986/87: ERNST VETTORI (AUT) 1987/88: Matti Nykänen (FIN) 1988/89: Risto Laakonen (FIN) 1989/90: Dieter Thoma (GER) 1990/91: Jens Weißflog (GER) 1991/92: Toni Nieminen (FIN) 1992/93: ANDREAS GOLDBERGER (AUT) 1993/94: Espen Bredesen (NOR) 1994/95: ANDREAS GOLDBERGER (AUT) 1995/96: Jens Weißflog (GER) 1996/97: Primoz Peterka (SLO) 1997/98: Kazuyoshi Funaki (JPN) 1998/99: Janne Ahonen (FIN) 1999/00: ANDREAS WIDHÖLZL (AUT) 2000/01: Adam Malysz (POL) 2001/02: Sven Hannawald (GER) 2002/03: Janne Ahonen (FIN) 2003/04: Sigurd Pettersen (NOR) 2004/05: Janne Ahonen (FIN) 2005/06: Janne Ahonen (FIN) und Jakub Janda (CZE) 2006/07: Anders Jacobsen (NOR) 2007/08: Janne Ahonen (FIN) 2008/09: WOLFGANG LOITZL (AUT) 2009/10: ANDREAS KOFLER (AUT) 2010/11: THOMAS MORGENSTERN (AUT) 2011/12: GREGOR SCHLIERENZAUER (AUT) 2012/13: GREGOR SCHLIERENZAUER (AUT) 2013/14: THOMAS DIETHART (AUT) 2014/15: STEFAN KRAFT (AUT) 2015/16: Peter Prevc (SLO) 2016/17: Kamil Stoch (POL) 2017/18: Kamil Stoch (POL) 2018/19: Ryoyu Kobayashi (JPN) 2019/20: Dawid Kubacki (POL)

Österreichs 12 Vierschanzentournee-Sieger (16 Erfolge): Josef "Buwi" Bradl 1953 Willi Pürstl 1973/74 Hubert Neuper 1979/80,80/81 Ernst Vettori 1985/86,86/87 Andreas Goldberger 1992/93, 94/95 Andreas Widhölzl 1999/2000 Wolfgang Loitzl 2008/09 Andreas Kofler 2009/10 Thomas Morgenstern 2010/11 Gregor Schlierenzauer 2011/12,12/13 Thomas Diethart 2013/14 Stefan Kraft 2014/15

Grand-Slam-Sieger (Siege auf allen vier Schanzen): Sven Hannawald (GER) 2001/02 Kamil Stoch (POL) 2017/18 Ryoyu Kobayashi (JPN) 2018/19

Gesamtsiege nach Springern: 5 Janne Ahonen (FIN) 1998/99, 2002/03, 04/05, 05/06, 07/08 4 Jens Weißflog (DDR/GER) 1983/84, 84/85, 90/91, 95/96 3 Helmut Recknagel (DDR) 1956/57, 57/58, 60/61, Björn Wirkola (NOR) 1966/67, 67/68, 68/69 2 Gregor Schlierenzauer (AUT) 2011/12, 12/13, Andreas Goldberger (AUT) 1992/93, 94/95, Ernst Vettori (AUT) 1985/86, 86/87, Hubert Neuper (AUT) 1979/80, 80/81, Kamil Stoch (POL) 2016/17, 17/18, Matti Nykänen (FIN) 1982/83, 87/88, Jochen Danneberg (DDR) 1975/76, 76/77, Veikko Kankkonen (FIN) 1963/64, 65/66

Gesamtsiege nach Nationen: 16 Österreich (zuletzt Kraft 2014/15) und Finnland (Ahonen 2007/08) 11 DDR (Weißflog 1984/85) 10 Norwegen (Jacobsen 06/07) 5 Deutschland (Hannawald 2001/02) 4 Polen (Kubacki 2019/20) 2 Japan (Kobayashi 2018/19) Tschechien (Janda 2005/06) Slowenien (P. Prevc 2015/16) 1 UdSSR (Kamenski 1955/56)

Die meisten Tagessiege: 10 Björn Wirkola (NOR), Jens Weißflog (DDR/GER) 9 Gregor Schlierenzauer (AUT)*, Janne Ahonen (FIN) 7 Matti Nykänen (FIN) 6 Helmut Recknagel (DDR), Sven Hannawald (GER) 5 Kamil Stoch (POL)*, Ryoyu Kobayashi (JPN)*, Andreas Goldberger (AUT), Kazuyoshi Funaki (JPN),Thomas Morgenstern (AUT) 4 Toni Innauer, Hubert Neuper, Andreas Widhölzl (alle AUT), Martin Schmitt, Georg Thoma (beide GER), Jochen Danneberg (DDR), Jiri Raska (CSSR), Veikko Kankkonen (FIN), Anders Jacobsen (NOR) 3 u.a. Simon Ammann (SUI)*, Peter Prevc (SLO)*, Andreas Felder (AUT), Wolfgang Loitzl (AUT), Noriaki Kasai (JPN) 2 u.a. Stefan Kraft (AUT)*, Daniel Andre Tande (NOR)*, Marius Lindvik (NOR)*, Andreas Kofler (AUT), Thomas Diethart (AUT) 1 (nur aktive Springer): u.a. Michael Hayböck (AUT), Dawid Kubacki (POL) *noch aktiv OBERSTDORF - ÖSV-Sieger (13 Erfolge): 1974 Willi Pürstl, 1975 und 1976 Toni Innauer, 1980 Hubert Neuper, 1984 Ernst Vettori, 1994 Reinhard Schwarzenberger, 2006 Gregor Schlierenzauer, 2007 Thomas Morgenstern, 2009 Andreas Kofler, 2010 Morgenstern, 2011 Schlierenzauer, 2014 und 2016 Kraft GARMISCH-PARTENKIRCHEN - ÖSV-Sieger (14): 1958 Willi Egger, 1975 Karl Schnabl, 1976 Toni Innauer, 1980 Hubert Neuper, 1983 Armin Kogler, 1991 und 1992 Andreas Felder, 1996 Reinhard Schwarzenberger, 2000 Andreas Widhölzl, 2008 Gregor Schlierenzauer, 2009 Wolfgang Loitzl, 2010 und 2012 Schlierenzauer, 2014 Thomas Diethart INNSBRUCK - ÖSV-Sieger (13): 1953 Josef Bradl, 1962 Willi Egger, 1975 Karl Schnabl, 1980 Hubert Neuper, 1993, 1994 und 1996 Andreas Goldberger, 2000 Andreas Widhölzl, 2009 Wolfgang Loitzl, 2010 Gregor Schlierenzauer, 2011 Thomas Morgenstern, 2012 Andreas Kofler, 2013 Schlierenzauer BISCHOFSHOFEN - ÖSV-Sieger (23): 1954 Josef Bradl, 1959 Walter Habersatter, 1960 Armin Plank, 1962 Willi Egger, 1964 Baldur Preiml, 1975 Karl Schnabl, 1976 Toni Innauer, 1981 Armin Kogler, 1982 Hubert Neuper, 1986 Ernst Vettori, 1991 Andreas Felder, 1993 und 1995 Andreas Goldberger, 1999 und 2000 Andreas Widhölzl, 2005 Martin Höllwarth, 2007 Gregor Schlierenzauer, 2009 Wolfgang Loitzl, 2010 und 2012 Thomas Morgenstern, 2013 Schlierenzauer, 2014 Thomas Diethart, 2015 Hayböck

