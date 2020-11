Skispringen: Schiffner als Elfter bester Österreicher in Ruka-Quali

Bestnote für Polen Kubacki - Fünf Athleten des ÖSV-B-Teams am Samstag dabei

Der Oberösterreicher Markus Schiffner ist am Freitag in der Qualifikation für den Skisprung-Weltcupbewerb in Ruka als Elfter der bestplatzierte Österreicher gewesen. Der 28-Jährige reihte sich nach einem 124-m-Flug unmittelbar hinter dem Polen Kamil Stoch (120,5) ein. Bester war dessen Landsmann Dawid Kubacki (135,5 m). Fünf der sechs ÖSV-Springer des B-Teams sind im ersten Bewerb am Samstag (16.30 Uhr/live ORF 1) dabei.

Unter den besten 50 landeten von den Österreichern weiters Clemens Leitner als 18. (116 m), Manuel Fettner als 35. (109), David Haagen als 41. (104) und Timon-Pascal Kahofer als 42. (105,5). Marco Wörgötter durfte wegen eines nicht regelkonformen Anzugs nicht starten. Das beim Weltcup-Auftakt in Wisla im Einsatz gewesene ÖSV-A-Team befindet sich nach drei positiven Coronatests in Quarantäne.