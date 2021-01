Skispringen: Splitter von der Vierschanzentournee - Scherzende Polen

Lindvik retour, Urlaub in den Urlaub

Splitter von der 69. Vierschanzentournee der Skispringer vom Dienstag:

Aus dem Wut-Interview ihres Konkurrenten ist im polnischen Team ein Running Gag entstanden. "Er ist nicht gut in Form", unterbrach der Tournee-Zweite Dawid Kubacki nach der Bischofshofen-Qualifikation einen Reporter, als dieser auf die Hochform von Tournee-Leader Kamil Stoch zu sprechen kommt, "er hat nur Glück". Jedes Mal auf der Schanze würde derzeit gescherzt: "Du hattest nur Glück! Nein du!" Der norwegische Verfolger Halvor Egner Granerud hatte den Polen zuletzt ständig günstige Bedingungen bescheinigt und sich selbst vom Glück benachteiligt gefühlt.

* * *

Zwei Polen führen vor dem Finale in Bischofshofen die Tournee-Wertung an. Dem freundschaftlichen Verhältnis zwischen Kamil Stoch und Dawid Kubacki tue das aber keinen Abbruch, betonte Zweiterer. "Warum sollten wir nicht miteinander reden? Wir sind Freunde, es ist eine normale Situation. Wir bekämpfen einander bei jedem Wettkampf." Und sowieso: "Das Wichtigste ist, dass der Sieger aus Polen kommt", sagte Kubacki.

* * *

Der letztjährige Tournee-Zweite Marius Lindvik gab in der Bischofshofen-Qualifikation ein Comeback. Der junge Norweger hatte nach einer Kiefer-Operation am Silvestertag zuletzt zwei Bewerbe auslassen müssen. Erst wenige Stunden vor der vierten Tournee-Station verließ Lindvik das Krankenhaus in Innsbruck

* * *

Der amerikanische Skispringer Andrew Urlaub kann sich von der Vierschanzentournee in den Urlaub verabschieden. Das 19-jährige US-Talent wurde am Dienstag in der Qualifikation in Bischofshofen wegen eines nicht regelkonformen Anzugs disqualifiziert und kann deshalb am Dreikönigstag nicht mitspringen. Kurios: Urlaub wurde schon beim Weltcup im finnischen Ruka Ende November disqualifiziert und bekam danach eine gut fünf Wochen lange Pause im Weltcup. Nun kehrte er im Pongau zurück - das Vergnügen blieb wieder ein kurzes.