Skispringen: Statistiken nach der 69. Vierschanzentournee

Statistiken nach Abschluss der 69. Vierschanzentournee der Skispringer:

Siegerliste: 1953: SEPP BRADL (AUT) 1953/54: Olav Björnstad (NOR) 1954/55: Hemmo Silvenoinen (FIN) 1955/56: Nikolai Kamenski (UdSSR) 1956/57: Pentti Uotinen (FIN) 1957/58: Helmut Recknagel (DDR) 1958/59: Helmut Recknagel (DDR) 1959/60: Max Bolkart (GER) 1960/61: Helmut Recknagel (DDR) 1961/62: Eino Kirjonen (FIN) 1962/63: Toralf Engan (NOR) 1963/64: Veikko Kankkonen (FIN) 1964/65: Torgeir Brandtzäg (NOR) 1965/66: Veikko Kankkonen (FIN) 1966/67: Björn Wirkola (NOR) 1967/68: Björn Wirkola (NOR) 1968/69: Björn Wirkola (NOR) 1969/70: Horst Queck (DDR) 1970/71: Jiri Raska (CZE) 1971/72: Ingolf Mork (NOR) 1972/73: Rainer Schmidt (DDR) 1973/74: Hans-Georg Aschenbach (DDR) 1974/75: WILLI PÜRSTL (AUT) 1975/76: Jochen Danneberg (DDR) 1976/77: Jochen Danneberg (DDR) 1977/78: Kari Yliantilla (FIN) 1978/79: Pentti Kokkonen (FIN) 1979/80: HUBERT NEUPER (AUT) 1980/81: HUBERT NEUPER (AUT) 1981/82: Manfred Deckert (DDR) 1982/83: Matti Nykänen (FIN) 1983/84: Jens Weißflog (DDR) 1984/85: Jens Weißflog (DDR) 1985/86: ERNST VETTORI (AUT) 1986/87: ERNST VETTORI (AUT) 1987/88: Matti Nykänen (FIN) 1988/89: Risto Laakonen (FIN) 1989/90: Dieter Thoma (GER) 1990/91: Jens Weißflog (GER) 1991/92: Toni Nieminen (FIN) 1992/93: ANDREAS GOLDBERGER (AUT) 1993/94: Espen Bredesen (NOR) 1994/95: ANDREAS GOLDBERGER (AUT) 1995/96: Jens Weißflog (GER) 1996/97: Primoz Peterka (SLO) 1997/98: Kazuyoshi Funaki (JPN) 1998/99: Janne Ahonen (FIN) 1999/00: ANDREAS WIDHÖLZL (AUT) 2000/01: Adam Malysz (POL) 2001/02: Sven Hannawald (GER) 2002/03: Janne Ahonen (FIN) 2003/04: Sigurd Pettersen (NOR) 2004/05: Janne Ahonen (FIN) 2005/06: Janne Ahonen (FIN) und Jakub Janda (CZE) 2006/07: Anders Jacobsen (NOR) 2007/08: Janne Ahonen (FIN) 2008/09: WOLFGANG LOITZL (AUT) 2009/10: ANDREAS KOFLER (AUT) 2010/11: THOMAS MORGENSTERN (AUT) 2011/12: GREGOR SCHLIERENZAUER (AUT) 2012/13: GREGOR SCHLIERENZAUER (AUT) 2013/14: THOMAS DIETHART (AUT) 2014/15: STEFAN KRAFT (AUT) 2015/16: Peter Prevc (SLO) 2016/17: Kamil Stoch (POL) 2017/18: Kamil Stoch (POL) 2018/19: Ryoyu Kobayashi (JPN) 2019/20: Dawid Kubacki (POL) 2020/21: Kamil Stoch (POL) Österreichs 12 Vierschanzentournee-Sieger (16 Erfolge): Josef "Buwi" Bradl 1953 Willi Pürstl 1973/74 Hubert Neuper 1979/80,80/81 Ernst Vettori 1985/86,86/87 Andreas Goldberger 1992/93, 94/95 Andreas Widhölzl 1999/2000 Wolfgang Loitzl 2008/09 Andreas Kofler 2009/10 Thomas Morgenstern 2010/11 Gregor Schlierenzauer 2011/12,12/13 Thomas Diethart 2013/14 Stefan Kraft 2014/15 Grand-Slam-Sieger (Siege auf allen vier Schanzen): Sven Hannawald (GER) 2001/02 Kamil Stoch (POL) 2017/18 Ryoyu Kobayashi (JPN) 2018/19 Gesamtsiege nach Springern: 5 Janne Ahonen (FIN) 1998/99, 2002/03, 04/05, 05/06, 07/08 4 Jens Weißflog (DDR/GER) 1983/84, 84/85, 90/91, 95/96 3 Kamil Stoch 2016/17, 17/18, 20/21 Helmut Recknagel (DDR) 1956/57, 57/58, 60/61, Björn Wirkola (NOR) 1966/67, 67/68, 68/69 2 Gregor Schlierenzauer (AUT) 2011/12, 12/13, Andreas Goldberger (AUT) 1992/93, 94/95, Ernst Vettori (AUT) 1985/86, 86/87, Hubert Neuper (AUT) 1979/80, 80/81, Matti Nykänen (FIN) 1982/83, 87/88, Jochen Danneberg (DDR) 1975/76, 76/77, Veikko Kankkonen (FIN) 1963/64, 65/66 Gesamtsiege nach Nationen: 16 Österreich (zuletzt Kraft 2014/15) Finnland (Ahonen 2007/08) 11 DDR (Weißflog 1984/85) 10 Norwegen (Jacobsen 06/07) 5 Deutschland (Hannawald 2001/02) Polen (Stoch 2020/21) 2 Japan (Kobayashi 2018/19) Tschechien (Janda 2005/06) Slowenien (P. Prevc 2015/16) 1 UdSSR (Kamenski 1955/56) Die meisten Tagessiege: 10 Björn Wirkola (NOR), Jens Weißflog (DDR/GER) 9 Gregor Schlierenzauer (AUT)*, Janne Ahonen (FIN) 7 Kamil Stoch (POL)*, Matti Nykänen (FIN) 6 Helmut Recknagel (DDR), Sven Hannawald (GER) 5 Ryoyu Kobayashi (JPN)*, Andreas Goldberger (AUT), Kazuyoshi Funaki (JPN), Thomas Morgenstern (AUT) 4 Anton Innauer, Hubert Neuper, Andreas Widhölzl (alle AUT), Martin Schmitt, Georg Thoma (beide GER), Jochen Danneberg (DDR), Jiri Raska (CSSR), Veikko Kankkonen (FIN), Anders Jacobsen (NOR) 3 u.a. Simon Ammann (SUI)*, Peter Prevc (SLO)*, Andreas Felder (AUT), Wolfgang Loitzl (AUT), Noriaki Kasai (JPN), 2 u.a. Stefan Kraft (AUT)*, Marius Lindvik (NOR)*, Dawid Kubacki (POL)*, Andreas Kofler (AUT), Thomas Diethart (AUT) *noch aktiv