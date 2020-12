Skispringen: Weltcup-Ergebnisse Engelberg II - Granerud wieder 1.

Ergebnisse des Weltcup-Skispringens am Sonntag in Engelberg:

1. Halvor Egner Granerud (NOR) 305,4 (141,5/135,5) 2. Markus Eisenbichler (GER) 303,7 (134,0/137,5) 3. Piotr Zyla (POL) 296,2 (132,5/127,5) 4. Anze Lanisek (SLO) 295,6 (132,0/131,0) 5. Pius Paschke (GER) 294,1 (131,0/133,0) 6. Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) 293,8 (132,5/135,0) 7. Kamil Stoch (POL) 293,4 (137,0/127,5) 8. Dawid Kubacki (POL) 285,6 (130,5/128,0) 9. Yukiya Sato (JPN) 284,8 (135,5/121,5) 10. Cene Prevc (SLO) 282,6 (127,0/128,0) 11. Robert Johansson (NOR) 279,0 (126,5/125,5) 12. Michael Hayböck (AUT) 275,6 (129,5/124,0) 13. Daniel Huber (AUT) 275,2 (139,5/121,0) 14. Marius Lindvik (NOR) 274,9 (126,0/125,5) 15. Andrzej Stekala (POL) 274,7 (126,5/123,5) 16. Ryoyu Kobayashi (JPN) 272,0 (126,0/131,0) 17. Domen Prevc (SLO) 271,1 (122,0/128,0) 18. Niko Kytosaho (FIN) 270,9 (125,0/131,5) 19. Daniel-Andre Tande (NOR) 269,0 (121,5/129,5) 20. Johann Andre Forfang (NOR) 268,9 (124,0/130,5) 21. Martin Hamann (GER) 263,0 (125,5/128,0) 22. Klemens Muranka (POL) 262,7 (127,5/123,0) 23. Antti Aalto (FIN) 260,1 (124,5/124,0) 24. Gregor Schlierenzauer (AUT) 259,6 (123,0/124,0) 25. Gregor Deschwanden (SUI) 259,0 (122,0/125,5) 26. Manuel Fettner (AUT) 252,2 (121,0/125,0) 27. Viktor Polasek (CZE) 252,0 (120,5/122,0) 28. Artti Aigro (EST) 244,5 (122,5/121,0) 29. Cestmir Kozisek (CZE) 236,1 (121,5/114,0) 30. Matthew Soukup (CAN) 227,3 (123,0/110,0)

Philipp Aschenwald, Thomas Lackner (beide AUT) hatten sich nicht für den 2. Durchgang qualifiziert.