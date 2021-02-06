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Skispringen: Weltcup-Ergebnisse Frauen Hinzenbach - Iraschko-Stolz 4.

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Ergebnisse vom Weltcup-Skispringen der Frauen in Hinzenbach vom Samstag:

1. Sara Takanashi (JPN) 238,4 Punkte (90,0/90,0 m) - 2. Nika Kriznar (SLO) 238,0 (90,0/90,5) - 3. Silje Opseth (NOR) 232,4 (88,0/90,0) - 4. Daniela Iraschko-Stolz 225,5 (85,5/87,0) - 5. Maren Lundby 224,7 (82,5/91,0) - 6. Nozomi Maruama (JPN) 219,1 (86,5/85,0). Weiter: 11. Sophie Sorschag 209,4 (81,5/84,5) - 23. Lisa Eder 195,2 (765/84,5) - 24. Chiara Hölzl 195,1 (76,5/84,5) - 27. Julia Mühlbacher 184,6 (79,5/81,5). Nicht für den 2. Durchgang qualifiziert: 35. Hannah Wiegele. Marita Kramer (alle AUT) disqualifiziert

Weltcupstand (nach 6 von 16 Bewerben): 1. Kramer 410 Punkte - 2. Kriznar 371 - 3. Takanashi 326. Weiter: 6. Iraschko-Stolz 242 - 12. Sorschag 136 - 15. Hölzl 101 - 19. Eder 75 - 36. Mühlbacher 11

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