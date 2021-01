Skispringen: Weltcup-Ergebnisse Frauen Titisee - Kramer 1.

Ergebnisse vom Weltcup-Skispringen der Frauen in Titisee-Neustadt am Samstag:

1. Marita Kramer (AUT) 257,7 Punkte (131,5/135 m) - 2. Silje Opseth (NOR) 254,0 (127,5/138,5) - 3. Ema Klinec (SLO) 245,5 (126/130) - 4. Maren Lundby (NOR) 242,0 (124,5/129,5) - 5. Nikita Kriznar (SLO) 236,9 (124/132) - 6. Eirin Maria Kvandal (NOR) 235,1 (129,5/133) - 7. Sara Takanashi (JPN) 232,6 (124/127). Weiter: 10. Daniela Iraschko-Stolz 207,9 (119,5/122,5) - 11. Chiara Hölzl 203,6 (116,5/121,5) - 14. Sophie Sorschlag 192,7 (109,5/124) - 22. Lisa Eder (alle AUT) 174,7 (112,5/111,5).

Weltcupstand (nach 3 Bewerben): 1. Kramer 260 Punkte - 2. Kriznar 151 - 3. Takanashi 146 - 4. Kvandal und Klinec je 140. Weiter: 8. Iraschko-Stolz 102 - 12. Sorschlag 65 - 13. Hölzl 58 - 22. Eder 26.