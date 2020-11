Skispringen: Weltcup-Ergebnisse Herren Wisla - Huber Dritter

Ergebnisse des ersten Einzelbewerbs des Skisprung-Weltcups der Herren der Saison 2020/21 in Wisla (Polen) am Sonntag:

1. Markus Eisenbichler (GER) 267,6 (137,5/134,0) 2. Karl Geiger (GER) 258,6 (133,5/128,0) 3. Daniel Huber (AUT) 255,7 (138,5/125,5) 4. Halvor Egner Granerud (NOR) 251,7 (131,5/130,0) 5. Piotr Zyla (POL) 246,5 (125,5/128,0) 6. Anze Lanisek (SLO) 246,3 (136,0/118,0) 7. Yukiya Sato (JPN) 244,0 (126,0/123,0) 8. Philipp Aschenwald (AUT) 242,4 (125,0/127,0) 9. Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) 240,7 (126,0/134,0) 10. Michael Hayböck (AUT) 228,7 (124,5/122,0) 11. Dawid Kubacki (POL) 227,6 (124,5/116,0) 12. Pius Paschke (GER) 227,3 (126,5/121,0) 13. Sander Vossan Eriksen (NOR) 225,4 (129,0/132,5) 14. Gregor Deschwanden (SUI) 219,6 (117,0/124,5) 15. Junshiro Kobayashi (JPN) 218,5 (119,0/128,5) 16. Anders Haare (NOR) 217,3 (121,5/117,0) 17. Keiichi Sato (JPN) 215,3 (120,0/124,5) 18. Martin Hamann (GER) 214,9 (120,0/138,5/gestürzt) 19. Andrzej Stekala (POL) 214,6 (124,5/127,5) 20. Maciej Kot (POL) 214,5 (117,0/121,0) . Bor Pavlovcic (SLO) 214,5 (121,5/117,0) 22. Klemens Muranka (POL) 213,3 (127,5/107,0) 23. Timi Zajc (SLO) 205,4 (112,5/123,5) 24. Marius Lindvik (NOR) 203,3 (115,5/122,5) 25. Severin Freund (GER) 202,6 (124,5/112,5) 26. Artti Aigro (EST) 200,4 (122,5/112,0) 27. Ryoyu Kobayashi (JPN) 193,6 (117,0/112,5) . Kamil Stoch (POL) 193,6 (121,5/104,0) 29. Stefan Hula (POL) 190,4 (117,5/111,5) 30. Peter Prevc (SLO) 180,0 (112,0/106,0)

nicht für das Finale qualifiziert u.a.: Stefan Kraft, Gregor Schlierenzauer (beide AUT), Daniel Andre Tande (NOR); disqualifiziert: Jan Hörl (AUT/Zeitüberschreitung beim Start 1. Dg.)