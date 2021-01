Skispringen: Weltcup-Ergebnisse Innsbruck 1

Ergebnisse des Weltcup-Skispringens in Innsbruck - 3. Bewerb der Vierschanzen-Tournee:

1. Kamil Stoch (POL) 261,6 (127,5/130,0) 2. Anze Lanisek (SLO) 249,6 (127,5/123,5) 3. Dawid Kubacki (POL) 248,3 (126,0/127,0) 4. Piotr Zyla (POL) 246,2 (126,5/124,5) 5. Yukiya Sato (JPN) 245,6 (126,5/130,0) 6. Markus Eisenbichler (GER) 245,0 (120,5/128,5) 7. Ryoyu Kobayashi (JPN) 244,3 (132,0/123,0) 8. Stefan Kraft (AUT) 243,5 (121,0/127,0) 9. Michael Hayböck (AUT) 242,5 (127,5/123,0) 10. Gregor Deschwanden (SUI) 240,6 (124,5/126,5) 11. Peter Prevc (SLO) 239,4 (122,5/128,0) 12. Robert Johansson (NOR) 238,2 (123,0/127,5) 13. Martin Hamann (GER) 235,4 (130,0/124,5) 14. Daniel-Andre Tande (NOR) 235,2 (121,0/128,0) 15. Halvor Egner Granerud (NOR) 234,3 (116,5/127,5) 16. Karl Geiger (GER) 234,2 (117,0/128,5) 17. Daniel Huber (AUT) 233,8 (123,0/122,0) 18. Andrzej Stekala (POL) 233,3 (126,5/120,0) 19. Aleksander Zniszczol (POL) 232,9 (128,0/126,5) 20. Keiichi Sato (JPN) 231,8 (123,0/122,0) 21. Niko Kytosaho (FIN) 231,7 (128,0/125,0) 22. Philipp Aschenwald (AUT) 231,0 (123,5/123,0) 23. Cene Prevc (SLO) 228,4 (125,5/122,0) 24. Maximilian Steiner (AUT) 226,7 (130,5/117,0) 25. Johann Andre Forfang (NOR) 226,5 (123,0/122,0) 26. Michail Nasarow (RUS) 224,2 (125,0/122,0) 27. Antti Aalto (FIN) 224,1 (127,0/122,5) 28. Thomas Lackner (AUT) 223,0 (125,0/121,5) 29. Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) 222,8 (123,0/121,5) 30. Domen Prevc (SLO) 221,0 (126,0/116,5)

U.a. nicht für 2. Durchgang qualifiziert: 32. Gregor Schlierenzauer - 33. Clemens Leitner - 38. Markus Schiffner - 42. Jan Hörl - 49. Timon-Pascal Kahofer - 50. Manuel Fettner (alle AUT)