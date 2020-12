Skispringen: Weltcup-Ergebnisse Nischnij Tagil - Huber 2.

Ergebnisse des Weltcup-Skispringens der Männer in Nischnij Tagil am Samstag:

1. Halvor Egner Granerud (NOR) 270,0 (132,5/132,0) 2. Daniel Huber (AUT) 255,7 (131,0/133,0) 3. Robert Johansson (NOR) 254,1 (120,5/142,5) 4. Thomas Lackner (AUT) 249,3 (128,5/131,0) 5. Pius Paschke (GER) 241,6 (128,0/126,5) 6. Aleksander Zniszczol (POL) 230,6 (131,0/122,0) 7. Jewgenij Klimow (RUS) 230,5 (132,0/120,5) 8. Yukiya Sato (JPN) 230,2 (127,5/124,0) 9. Anze Lanisek (SLO) 227,3 (125,0/123,0) 10. Markus Schiffner (AUT) 223,9 (124,0/123,0) 11. Martin Hamann (GER) 223,5 (123,5/123,5) 12. Ryoyu Kobayashi (JPN) 223,1 (122,0/122,0) 13. Bor Pavlovcic (SLO) 222,9 (119,0/129,0) 14. Keiichi Sato (JPN) 222,5 (126,0/116,0) 15. Jakub Wolny (POL) 221,7 (133,0/122,0) 16. Dominik Peter (SUI) 219,2 (125,5/122,5) 17. Gregor Deschwanden (SUI) 218,0 (122,0/123,5) 18. Daniel-Andre Tande (NOR) 216,9 (125,5/116,0) 19. Sander Vossan Eriksen (NOR) 213,5 (121,0/124,0) 20. Johann Andre Forfang (NOR) 212,7 (121,0/119,5) 21. Michail Nasarow (RUS) 212,1 (121,5/121,5) 22. Timi Zajc (SLO) 211,7 (128,5/111,0) 23. Maximilian Steiner (AUT) 202,0 (128,5/114,0) 24. Ziga Jelar (SLO) 201,4 (122,0/115,5) 25. Maciej Kot (POL) 198,3 (123,5/111,0) 26. Marius Lindvik (NOR) 198,1 (125,0/114,0) 27. Roman Trofimow (RUS) 197,8 (125,5/115,5) 28. Markus Eisenbichler (GER) 183,6 (136,5/80,0) 29. Naoki Nakamura (JPN) 176,2 (120,5/104,5) 30. Tomasz Pilch (POL) 164,8 (124,0/96,5)

Nicht für das Finale qualifiziert u.a.: Manuel Fettner; in der Qualifikation disqualifiziert u.a.: Jan Hörl (beide AUT)