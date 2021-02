Skispringen: Weltcup-Ergebnisse Rasnov - Kobayashi gewann

Ergebnisse des Weltcup-Skispringens in Rasnov vom Freitag:

1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 257,9 (94,0/98,5) 2. Kamil Stoch (POL) 256,3 (92,5/97,5) 3. Karl Geiger (GER) 255,7 (94,5/96,5) 4. Dawid Kubacki (POL) 255,6 (95,5/95,0) 5. Piotr Zyla (POL) 253,4 (93,0/96,0) 6. Daniel-Andre Tande (NOR) 253,3 (92,5/96,5) 7. Pius Paschke (GER) 252,7 (93,5/96,0) 8. Manuel Fettner (AUT) 249,5 (96,0/93,0) 9. Daniel Tschofenig (AUT) 246,3 (93,0/93,5) 10. Gregor Deschwanden (SUI) 245,6 (94,5/92,5) 11. Robert Johansson (NOR) 243,1 (92,0/96,0) 12. Constantin Schmid (GER) 241,6 (94,0/90,5) 13. Marius Lindvik (NOR) 240,8 (91,0/94,0) 14. Severin Freund (GER) 237,9 (92,5/94,0) 15. Ziga Jelar (SLO) 237,2 (92,0/89,0) 16. Klemens Muranka (POL) 236,7 (93,0/89,5) 17. Cene Prevc (SLO) 235,6 (92,5/90,0) 18. David Haagen (AUT) 234,5 (91,0/93,0) 19. Jakub Wolny (POL) 233,9 (93,5/85,5) 20. Jewgenij Klimow (RUS) 233,8 (91,0/92,5) 21. Wladimir Zografski (BUL) 230,7 (91,0/90,0) 22. Ulrich Wohlgenannt (AUT) 230,3 (92,0/87,5) Andrzej Stekala (POL) 230,3 (90,5/90,0) 24. Roman Trofimow (RUS) 224,2 (90,0/89,0) 25. Tilen Bartol (SLO) 223,5 (91,0/88,0) 26. Naoki Nakamura (JPN) 223,4 (90,0/87,0) 27. Dominik Peter (SUI) 222,1 (90,5/86,5) 28. Jernej Presecnik (SLO) 220,9 (89,0/86,0) 29. Halvor Egner Granerud (NOR) 126,1 (94,0) 30. Markus Eisenbichler (GER) 117,1 (92,0)

Anmerkung: Granerud und Eisenbichler im 2. Durchgang disqualifiziert