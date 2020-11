Skispringen: Weltcup-Ergebnisse Ruka - Eisenbichler siegte

Leitner als bester Österreicher 19.

Ergebnisse des Weltcup-Skispringens in Ruka vom Samstag:

1. Markus Eisenbichler (GER) 313,4 (146,0/141,0) 2. Piotr Zyla (POL) 294,1 (136,0/137,0) 3. Dawid Kubacki (POL) 293,9 (139,0/132,5) 4. Halvor Egner Granerud (NOR) 291,2 (135,0/142,0) 5. Yukiya Sato (JPN) 276,1 (140,0/127,0) 6. Robert Johansson (NOR) 275,7 (134,0/136,0) 7. Bor Pavlovcic (SLO) 274,9 (134,5/132,0) 8. Pius Paschke (GER) 268,5 (136,0/129,5) 9. Klemens Muranka (POL) 265,2 (131,0/134,5) . Karl Geiger (GER) 265,2 (129,5/132,5) 11. Andrzej Stekala (POL) 260,6 (131,0/131,5) 12. Kamil Stoch (POL) 257,9 (125,0/136,0) 13. Ziga Jelar (SLO) 253,6 (129,0/126,5) 14. Artti Aigro (EST) 253,1 (128,5/129,5) 15. Martin Hamann (GER) 252,5 (128,5/130,0) 16. Constantin Schmid (GER) 251,6 (126,0/131,5) 17. Junshiro Kobayashi (JPN) 244,7 (124,5/130,0) 18. Anders Haare (NOR) 241,0 (123,5/129,5) 19. Clemens Leitner (AUT) 240,8 (127,5/125,0) 20. Antti Aalto (FIN) 237,5 (128,0/123,0) 21. Daiki Ito (JPN) 236,9 (122,0/128,0) 22. Pawel Wasek (POL) 236,0 (130,0/123,5) 23. Severin Freund (GER) 234,3 (128,0/121,0) 24. Anze Semenic (SLO) 231,7 (124,5/124,0) 25. Manuel Fettner (AUT) 230,2 (131,0/118,0) 26. Gregor Deschwanden (SUI) 229,2 (121,0/125,0) 27. Marius Lindvik (NOR) 227,7 (125,5/121,5) 28. Markus Schiffner (AUT) 225,0 (126,5/118,0) 29. Peter Prevc (SLO) 214,7 (123,0/113,0) 30. Dominik Peter (SUI) 207,7 (118,5/115,5)

Nicht für das Finale qualifiziert: 47. Timon-Pascal Kahofer (AUT), 49. David Haagen (AUT)