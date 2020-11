Skispringen: Weltcup-Ergebnisse Ruka II - Schiffner 11.

Ergebnisse des Weltcup-Skispringens der Männer am Sonntag in Ruka:

1. Halvor Egner Granerud (NOR) 282,0 (137,0/142,0) 2. Markus Eisenbichler (GER) 272,1 (141,0/131,0) 3. Dawid Kubacki (POL) 265,6 (132,0/139,0) 4. Yukiya Sato (JPN) 260,3 (130,0/146,0) 5. Johann Andre Forfang (NOR) 255,8 (136,0/137,5) 6. Robert Johansson (NOR) 249,9 (138,5/127,0) 7. Kamil Stoch (POL) 246,5 (130,0/132,0) 8. Karl Geiger (GER) 242,5 (135,0/129,5) 9. Severin Freund (GER) 229,0 (126,5/128,0) 10. Anze Lanisek (SLO) 228,4 (138,5/118,0) 11. Markus Schiffner (AUT) 227,8 (127,5/134,0) 12. Constantin Schmid (GER) 220,7 (128,5/124,5) 13. Ziga Jelar (SLO) 220,6 (129,0/127,0) 14. Daniel-Andre Tande (NOR) 216,9 (129,5/122,5) 15. Ryoyu Kobayashi (JPN) 214,5 (121,5/126,5) 16. Naoki Nakamura (JPN) 213,3 (134,5/116,0) 17. Bor Pavlovcic (SLO) 212,7 (130,0/122,0) 18. Peter Prevc (SLO) 206,8 (126,5/117,5) 19. Clemens Leitner (AUT) 203,5 (128,0/118,0) 20. Gregor Deschwanden (SUI) 202,4 (0,0/124,5) 21. Pius Paschke (GER) 202,3 (130,5/114,0) 22. Timon-Pascal Kahofer (AUT) 201,9 (125,5/118,5) 23. Piotr Zyla (POL) 198,2 (121,0/116,5) Giovanni Bresadola (ITA) 198,2 (130,0/107,0) 25. Pawel Wasek (POL) 197,3 (128,0/117,0) 26. Dominik Peter (SUI) 193,4 (121,5/117,5) 27. Junshiro Kobayashi (JPN) 191,4 (124,5/113,0) 28. Casey Larson (USA) 184,7 (129,5/109,0) 29. Daiki Ito (JPN) 168,7 (124,0/106,5) 30. Artti Aigro (EST) 165,7 (134,0/89,0)

U.a. nicht im Finale: Manuel Fettner (AUT/40.)