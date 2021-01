Skispringen: Weltcup-Ergebnisse Titisee-Neustadt

Ergebnisse des Weltcup-Skispringens in Titisee-Neustadt am Sonntag:

1. Halvor Egner Granerud (NOR) 299,4 (140,0/138,0) 2. Daniel-Andre Tande (NOR) 297,0 (138,5/138,0) 3. Stefan Kraft (AUT) 291,3 (138,0/136,0) 4. Markus Eisenbichler (GER) 288,7 (136,5/135,5) 5. Marius Lindvik (NOR) 288,4 (133,5/137,0) 6. Dawid Kubacki (POL) 287,0 (134,0/137,0) 7. Ryoyu Kobayashi (JPN) 280,3 (135,0/132,5) 8. Yukiya Sato (JPN) 279,2 (130,0/136,5) 9. Jakub Wolny (POL) 278,5 (136,0/134,0) 10. Daniel Huber (AUT) 276,0 (129,0/138,0) 11. Karl Geiger (GER) 272,6 (134,0/130,5) 12. Pius Paschke (GER) 272,2 (130,0/133,0) 13. Peter Prevc (SLO) 270,9 (131,0/132,0) 14. Michael Hayböck (AUT) 269,9 (128,5/134,5) 15. Anze Lanisek (SLO) 269,2 (133,0/130,5) 16. Piotr Zyla (POL) 266,6 (129,0/131,5) 17. Kamil Stoch (POL) 265,7 (123,5/131,0) 18. Michail Nasarow (RUS) 262,4 (134,5/131,5) 19. Jewgenij Klimow (RUS) 261,7 (134,0/131,0) 20. Robert Johansson (NOR) 259,6 (129,0/129,5) 21. Andrzej Stekala (POL) 258,3 (129,5/128,0) 22. Naoki Nakamura (JPN) 253,3 (129,0/129,0) 23. Junshiro Kobayashi (JPN) 253,1 (129,5/128,5) 24. Severin Freund (GER) 252,1 (132,5/126,0) 25. Niko Kytosaho (FIN) 250,7 (128,5/127,0) 26. Ziga Jelar (SLO) 246,5 (131,5/124,5) 27. Philipp Aschenwald (AUT) 245,7 (134,5/120,5) 28. Aleksander Zniszczol (POL) 240,4 (128,5/121,5) 29. Thomas Lackner (AUT) 240,2 (127,5/123,0) 30. Pawel Wasek (POL) 237,0 (128,0/120,0)

Nicht für 2. Durchgang qualifiziert: 43. Markus Schiffner (AUT) 94,8 Punkte/114,0 Meter - 46. Maximilian Steiner (AUT) 90,1/110,0