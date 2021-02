Skispringen: Weltcup-Ergebnisse Zakopane

Ergebnisse des Weltcup-Skispringens vom in Zakopane:

1. Halvor Egner Granerud (NOR) 298,1 (132,0/133,0) 2. Anze Lanisek (SLO) 295,2 (129,0/132,0) 3. Robert Johansson (NOR) 293,8 (125,0/142,0) 4. Marius Lindvik (NOR) 292,6 (125,0/136,5) 5. Stefan Kraft (AUT) 290,2 (131,0/131,5) 6. Dawid Kubacki (POL) 288,4 (128,0/137,0) 7. Daniel-Andre Tande (NOR) 286,4 (132,5/129,5) 8. Keiichi Sato (JPN) 286,0 (134,0/128,0) 9. Ryoyu Kobayashi (JPN) 284,8 (129,5/131,0) 10. Daniel Huber (AUT) 284,5 (132,0/129,5) 11. Johann Andre Forfang (NOR) 283,2 (127,0/131,5) 12. Markus Eisenbichler (GER) 283,0 (130,5/133,0) 13. Bor Pavlovcic (SLO) 281,3 (130,5/128,0) 14. Michail Nasarow (RUS) 279,8 (138,0/133,5) 15. Philipp Aschenwald (AUT) 275,2 (123,5/132,0) 16. Domen Prevc (SLO) 273,0 (127,0/126,0) 17. Michael Hayböck (AUT) 272,6 (124,5/128,0) 18. Naoki Nakamura (JPN) 271,7 (132,5/126,0) 19. Klemens Muranka (POL) 271,4 (130,5/125,5) 20. Gregor Deschwanden (SUI) 271,3 (131,0/126,5) 21. Simon Ammann (SUI) 269,9 (133,0/129,5) 22. Karl Geiger (GER) 269,8 (127,0/129,0) 23. Kamil Stoch (POL) 268,6 (128,0/124,0) 24. Martin Hamann (GER) 266,8 (129,5/124,5) 25. Ulrich Wohlgenannt (AUT) 263,8 (130,0/125,0) 26. Denis Kornilow (RUS) 262,8 (126,5/123,5) 27. Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) 261,4 (126,0/125,0) 28. Thomas Lackner (AUT) 256,4 (127,5/119,0) 29. Jewgenij Klimow (RUS) 255,9 (129,0/118,0) 30. Pius Paschke (GER) 253,3 (126,0/119,5)

Disqualifiziert nach 1. DG: Andrzej Stekala (POL)