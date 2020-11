Skispringen: Weltcup-Kalender Herren 2020/21

Der Skisprung-Weltcupkalender der Herren für die Saison 2020/21 (Wenn nicht anders angegeben, Bewerbe auf Großschanzen):

21./22. November Wisla (POL) Teambewerb und Einzel 28./29. November Ruka (FIN) 2 x Einzel 05./06. Dezember Nischni Tagil (RUS) 2 x Einzel Skiflug-WM 11.-13. Dezember Planica (SLO) 2 x Einzel, Team 19./20. Dezember Engelberg (SUI) 2 x Einzel Vierschanzen-Tournee 29. Dezember Oberstdorf (GER) Einzel 01. Jänner Garmisch (GER) Einzel 03. Jänner Innsbruck Einzel 06. Jänner Bischofshofen Einzel 09./10. Jänner Titisee-Neustadt (GER) 2 x Einzl 16./17. Jänner Zakopane (POL) Team, Einzel 23./24. Jänner Lahti (FIN) Team, Einzel 30./31. Jänner Willingen (GER) 2 x Einzel 13./14. Februar Peking (CHN) 2 x Einzel 19./20. Februar Rasnov (ROU) NS Einzel, Mixed-Team Nordische WM 23. Februar-07. März Oberstdorf (GER) 12.-14. März Oslo (NOR) Qualifikation, Team, Einzel 15./16. März Lillehammer (NOR) Qualifikation, Einzel 17./18. März Trondheim (NOR) Qualifikation, Einzel 19.-21. März Vikersund (NOR) Skifliegen Qualifikation, Team, Einzel 26.-28. März Planica (SLO) Skifliegen 2 x Einzel, Team Die bisherigen Weltcup-Gesamtsieger: 1980 Hubert Neuper (AUT) - 1981 Armin Kogler (AUT) - 1982 Kogler - 1983 Matti Nykänen (FIN) - 1984 Jens Weißflog (DDR) - 1985 Nykänen - 1986 Nykänen - 1987 Vegaard Opaas (NOR) - 1988 Nykänen - 1989 Jan Boklöv (SWE) - 1990 Ari-Pekka Nikkola (FIN) - 1991 Andreas Felder (AUT) - 1992 Toni Nieminen (FIN) - 1993 Andreas Goldberger (AUT) - 1994 Espen Bredesen (NOR) - 1995 Goldberger - 1996 Goldberger - 1997 Primoz Peterka (SLO) - 1998 Peterka - 1999 Martin Schmitt (GER) - 2000 Schmitt - 2001 Adam Malysz (POL) - 2002 Malysz - 2003 Malysz - 2004 Janne Ahonen (FIN)- 2005 Ahonen - 2006 Jakub Janda (CZE) - 2007 Malysz - 2008 Thomas Morgenstern (AUT) - 2009 Gregor Schlierenzauer (AUT) - 2010 Simon Ammann (SUI) - 2011 Morgenstern - 2012 Anders Bardal (NOR) - 2013 Schlierenzauer - 2014 Kamil Stoch (POL) - 2015 Severin Freund (GER) - 2016 Peter Prevc (SLO) - 2017 Stefan Kraft (AUT) - 2018 Stoch - 2019 Ryoyu Kobayashi (JPN) - 2020 Kraft Rekord-Gewinner Gesamtweltcup: 4 Nykänen, Malysz - 3 Goldberger - 2 Ahonen, Kogler, Schmitt, Peterka, Morgenstern, Schlierenzauer, Stoch, Kraft

