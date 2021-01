Skispringen: Weltcup-Wertungen - Granerud über 1.000 Punkte

Aktuelle Wertungen im Skisprung-Weltcup nach dem Sonntag-Bewerb in Lahti:

Gesamtwertung (nach 15 Bewerben):

1. Halvor Egner Granerud (NOR) 1006 2. Markus Eisenbichler (GER) 796 3. Kamil Stoch (POL) 661 4. Robert Johansson (NOR) 535 5. Anze Lanisek (SLO) 504 6. Dawid Kubacki (POL) 497 7. Piotr Zyla (POL) 493 8. Karl Geiger (GER) 457 9. Marius Lindvik (NOR) 437 10. Yukiya Sato (JPN) 375 11. Daniel Huber (AUT) 365 12. Ryoyu Kobayashi (JPN) 332 13. Pius Paschke (GER) 311 14. Andrzej Stekala (POL) 311 15. Daniel-Andre Tande (NOR) 260 weiter: 16. Stefan Kraft (AUT) 259 17. Michael Hayböck (AUT) 216 21. Philipp Aschenwald (AUT) 169 33. Thomas Lackner (AUT) 77 40. Markus Schiffner (AUT) 60 45. Jan Hörl (AUT) 37 49. Clemens Leitner (AUT) 27 54. Maximilian Steiner (AUT) 15 57. Manuel Fettner (AUT) 11 58. Timon-Pascal Kahofer (AUT) 9 59. Gregor Schlierenzauer (AUT) 8 68. Daniel Tschofenig (AUT) 1

Nationencup (15):

1. Norwegen 3496 2. Polen 3264 3. Deutschland 2746 4. Österreich 2304 5. Slowenien 1707 6. Japan 1616 7. Schweiz 355 8. Finnland 279 9. Russland 259 10. Kanada 111