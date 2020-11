Skispringen: Weltcup-Wertungen Herren - Eisenbichler 1.

Aktuelle Wertungen im Skisprung-Weltcup der Herren nach dem ersten Einzelbewerb in Wisla am Sonntag:

1. Markus Eisenbichler (GER) 100 2. Karl Geiger (GER) 80 3. Daniel Huber (AUT) 60 4. Halvor Egner Granerud (NOR) 50 5. Piotr Zyla (POL) 45 6. Anze Lanisek (SLO) 40 7. Yukiya Sato (JPN) 36 8. Philipp Aschenwald (AUT) 32 9. Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) 29 10. Michael Hayböck (AUT) 26 11. Dawid Kubacki (POL) 24 12. Pius Paschke (GER) 22 13. Sander Vossan Eriksen (NOR) 20 14. Gregor Deschwanden (SUI) 18 15. Junshiro Kobayashi (JPN) 16

Nationencup:

1. Deutschland 571 2. Österreich 518 3. Polen 407 4. Norwegen 342 5. Japan 270 6. Slowenien 210