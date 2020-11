Skispringen: Weltcup-Wertungen

Aktuelle Wertungen im Skisprung-Weltcup nach den ersten drei Bewerben:

1. Markus Eisenbichler (GER) 280 2. Halvor Egner Granerud (NOR) 200 3. Dawid Kubacki (POL) 144 4. Karl Geiger (GER) 141 5. Piotr Zyla (POL) 133 6. Yukiya Sato (JPN) 131 7. Robert Johansson (NOR) 80 8. Anze Lanisek (SLO) 66 9. Pius Paschke (GER) 64 10. Kamil Stoch (POL) 62 11. Bor Pavlovcic (SLO) 61 12. Daniel Huber (AUT) 60 13. Johann Andre Forfang (NOR) 45 14. Severin Freund (GER) 43 15. Ziga Jelar (SLO) 40 weiter: 21. Philipp Aschenwald (AUT) 32 25. Markus Schiffner (AUT) 27 26. Michael Hayböck (AUT) 26 28. Clemens Leitner (AUT) 24 40. Timon-Pascal Kahofer (AUT) 9 44. Manuel Fettner (AUT) 6

Nationencup:

1. Deutschland 944 2. Polen 741 3. Norwegen 652 4. Österreich 584 5. Japan 426 6. Slowenien 348 7. Russland 100 8. Schweiz 90 9. Kanada 29 10. Estland 24