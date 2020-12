Skispringen: Weltcup-Wertungen

Aktuelle Wertungen im Skisprung-Weltcup:

1. Halvor Egner Granerud (NOR) 400 2. Markus Eisenbichler (GER) 333 3. Robert Johansson (NOR) 220 4. Yukiya Sato (JPN) 164 5. Dawid Kubacki (POL) 144 6. Karl Geiger (GER) 141 7. Daniel Huber (AUT) 140 8. Piotr Zyla (POL) 133 9. Pius Paschke (GER) 127 10. Anze Lanisek (SLO) 109 11. Bor Pavlovcic (SLO) 105 12. Johann Andre Forfang (NOR) 92 13. Keiichi Sato (JPN) 77 14. Gregor Deschwanden (SUI) 77 15. Marius Lindvik (NOR) 76 weiter: 23. Markus Schiffner (AUT) 53 26. Thomas Lackner (AUT) 50 35. Philipp Aschenwald (AUT) 32 37. Michael Hayböck (AUT) 26 40. Clemens Leitner (AUT) 24 49. Timon-Pascal Kahofer (AUT) 9 50. Maximilian Steiner (AUT) 8 53. Manuel Fettner (AUT) 6

Nationencup:

1. Norwegen 1164 2. Deutschland 1144 3. Polen 856 4. Österreich 748 5. Japan 565 6. Slowenien 519 7. Russland 181 8. Schweiz 148 9. Kanada 29 10. Estland 24 11. Finnland 11 12. Italien 8 13. USA 3