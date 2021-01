Skispringen: Wer es über den Bergisel schafft, gewinnt die Tournee

Seit 2010 nur einmal nicht

Die dritte Station der Vierschanzentournee heißt Innsbruck. Zwar lässt das Finale in Bischofshofen am 6. Jänner große Aufholjagden zu, doch wer nach dem Bergisel vorne lag, gewann zuletzt so gut wie immer auch die Tournee. Im vergangenen Jahrzehnt fing nur 2017 der Pole Kamil Stoch den nach Innsbruck führenden Daniel Andre Tande (NOR) noch ab. Dessen Landsmann Halvor Egner Granerud führt vor dem 3. Bewerb am Sonntag (13.30 Uhr/live ORF 1).

Tournee-Führender nach Innsbruck sowie Gesamtsieger: Innsbruck Bischofshofen 2010: Andreas Kofler (AUT) Kofler 2011: Thomas Morgenstern (AUT) Morgenstern 2012: Gregor Schlierenzauer (AUT) Schlierenzauer 2013: Schlierenzauer Schlierenzauer 2014: Thomas Diethart (AUT) Diethart 2015: Stefan Kraft (AUT) Kraft 2016: Peter Prevc (SLO) Prevc 2017: Daniel Andre Tande (NOR) Kamil Stoch (POL) 2018: Stoch Stoch 2019: Ryoyu Kobayashi (JPN) Kobayashi 2020: Dawid Kubacki (POL) Kubacki