Skitourengeher in Vorarlberg nach 150-Meter-Absturz gerettet

Verunglückter erlitt Kopfverletzungen und wurde per Hubschrauber geborgen

Ein Skitourengeher ist am Mittwoch bei der Abfahrt vom Hohen Ifen (Kleinwalsertal) rund 150 Meter tief abgestürzt. Der Mann war aufgrund der eisigen Pistenverhältnisse gegen 14.15 Uhr über ein steiles Schneefeld abgerutscht. Er erlitt unter anderem Verletzungen am Kopf, informierte die Vorarlberger Polizei. Der Wintersportler wurde per Tau geborgen und vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Immenstadt (Allgäu) geflogen.

Eine Gruppe von sechs Skitourengehern hatte den Unfall beobachtet und wagte daraufhin nicht mehr, weiter abzusteigen. Die Wintersportler wurden in der Folge vom Polizeihubschrauber Libelle zur darunter liegenden Alpe geflogen.