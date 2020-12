Skitourengeher stürzte in Tirol auf Halterung - schwer verletzt

Er fuhr auf einer nicht präparierten und geschlossenen Piste ab

Ein 23-jähriger Skitourengeher hat sich am Montag in Höfen (Bezirk Reutte) beim Befahren einer nicht präparierten und geschlossenen Skipiste schwer verletzt. Der Deutsche stürzte und fiel auf eine aus dem Boden ragende Halterung. Dabei zog er sich eine Platzwunde am Kopf und erhebliche Verletzungen an der Wirbelsäule zu, informierte die Polizei. Entdeckt wurde der 23-Jährige von zwei nachkommenden Tourengehern, die Erste Hilfe leisteten und die Rettungskräfte alarmierten.

Der Skitourengeher fuhr gegen Mittag von der Bergstation der Hahnenkamm-Bahn talwärts, rund 200 Meter unterhalb der Mittelstation kam er zu Sturz. Die Halterung, an der sich der Mann verletzte, ist in einem Betonfundament verankert und dient als Befestigung für eine Absicherung. Der 23-Jährige wurde von der Bergrettung geborgen, mit der Gondel ins Tal gebracht und anschließend mit dem Helikopter in die Klinik nach Kempten (Allgäu) geflogen.