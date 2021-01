Skitourengeher verloren in Steiermark zweimal Orientierung

ÖAMTC-Hubschrauber barg nach Notruf beide Männer

Zwei Skitourengeher mussten am Mittwoch in der Obersteiermark von einem Hubschrauber geborgen werden, nachdem sie trotz GPS-Gerät zweimal die Orientierung verloren hatten. Die Männer (58 und 61 Jahre) aus dem Bezirk Graz-Umgebung hatten per Handy einen Notruf abgesetzt. Bergretter und Alpinpolizei stiegen auf und lotsten sie zu einer Stelle, wo sie der ÖAMTC-Helikopter abholen konnte. Sie blieben unverletzt, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag mitteilte.

Die beiden Männer stiegen gegen 11.30 Uhr von ihrem Ausgangspunkt, dem Gasthaus Bergerhube bei Triebental in der Gemeinde Hohentauern (Bezirk Murtal), in Richtung des Triebenfeldkogel (1.884 Meter) auf. Trotz GPS-Gerät bogen sie im Bereich Moartörl (1.714 Meter Seehöhe) in die falsche Richtung ab und folgten einer Skispur. Diese führte jedoch zum Himmelkogel (2.017 Meter). Da den beiden der Gipfel unbekannt war, entschieden sie sich für eine Abfahrt zurück zum Ausgangspunkt. Dabei verloren sie wiederum die Orientierung. Gegen 15.20 Uhr riefen sie per Mobiltelefon den Notruf 140. Die Bergrettung Hohentauern und die Alpinpolizei leiteten die Bergung in die Wege. Gegen 17.40 Uhr wurden die Tourengeher von der Crew des Rettungshubschraubers C17 aus St. Michael mittels Tau an Bord geholt und ins Tal geflogen.