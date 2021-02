Slowakei erleichtert Doppelstaatsbürgerschaften

Gegen Ungarn gerichtete Verschärfungen wieder zurückgenommen

Für Bürger der Slowakei soll es künftig einfacher werden, auch eine zweite Staatsbürgerschaft anzunehmen. Das beschloss die Regierung in Bratislava am Mittwoch. Beispielsweise dürfen im Ausland lebende Slowaken künftig auch die Staatsbürgerschaft ihres Gastlandes annehmen, ohne deswegen die slowakische zu verlieren. Ebenso dürfen Verheiratete die Staatsbürgerschaft ihrer Ehepartner zusätzlich zur slowakischen annehmen.

Die vom slowakischen Innenministerium vorgelegte Gesetzesnovelle entschärft eine im Jahr 2010 im Zuge eines bilateralen Streits mit Ungarn beschlossene Regelung.

Vor mehr als zehn Jahren hatte die vom nationalkonservativen Ministerpräsidenten Viktor Orban geführte Regierung in Budapest den Angehörigen von ungarischen Minderheiten in Ungarns Nachbarländern eine zusätzliche ungarische Staatsbürgerschaft ermöglicht. Die Slowakei und andere Nachbarländer Ungarns kritisierten dies damals als Versuch, die ungarischen Minderheiten enger an Budapest zu binden und von ihrem jeweiligen Wohnsitzstaat zu entfremden.

Das "Gegengesetz" der damaligen slowakischen Regierung sah die automatische Aberkennung der slowakischen Staatsbürgerschaft vor, falls jemand Bürger eines anderen Landes werden sollte. Trotz einer Reihe von Ausnahmebestimmungen blieb dieses "Gegengesetz" stets umstritten.