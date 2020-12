Slowakei - Journalistenmord-Angeklagter wegen Betrugs vor Gericht

Berufung in millionenschwerem Betrugsfall vertagt - Mitangeklagter Ex-Minister nach angeblicher Säureattacke nicht erschienen

Das Oberste Gericht der Slowakei hat die für Dienstag angesetzte Berufungsverhandlung in einem Wechselbetrugsfall gegen den Geschäftsmann Marian Kocner und den Ex-Wirtschaftsminister der Slowakei Pavol Rusko auf Jänner vertagt. Kocner ist in einem anderen Prozess auch als Auftraggeber im Mordfall des Journalisten Jan Kuciak angeklagt.

Das Berufungsgericht sollte über ein Urteil vom Februar dieses Jahres entscheiden, mit dem ein Spezialgericht Kocner und Rusko wegen der Fälschung von Wechselscheinen im Wert von 69 Millionen Euro für 19 Jahre hinter Gittern geschickt hatte.

Der Ex-Politiker und Medienmogul Rusko hatte vor Gericht behauptet, die Wechsel noch als Generaldirektor des privaten TV-Senders Markiza im Jahr 2000 zu Gunsten des Oligarchen Kocner unterschrieben zu haben. Da er aber mittellos sei, sollte für die Millionensumme der Sender herhalten. Gutachten von Sachverständigen belegten, die Wechsel wurden erst Jahre später unterzeichnet, nachdem sich Rusko längst aus dem Sender zurückgezogen hatte. Er und Kocner wollten die Millionensumme betrügerisch von Markiza erzwingen. Nach dem Schuldspruch gingen die Angeklagten sowie die Staatsanwaltschaft in Berufung.

Zu der monatelang erwarteten Berufungsverhandlung hat sich Rusko am Dienstag schließlich nicht eingestellt. Er entschuldigte sich unmittelbar vor Beginn mit der Behauptung, er sei am Vorabend Opfer einer Säureattacke geworden. Während eines Lauftrainings soll ihn ein Angreifer mit einer unbekannten Flüssigkeit begossen haben, wonach er ins Krankenhaus gebracht wurde mit Verletzungen der Atemwege und Augen. Die Staatsanwaltschaft vermutete Obstruktionen in Hintergrund. Nach nur wenigen Stunden wurde Rusko aus dem Krankenhaus auch wieder entlassen. Kocner, den die Justizwache unter strengen Sicherheitsmaßnahmen zur Berufungsverhandlung eskortierte, wurde wieder zurück in die Zelle transportiert.

Hinter Gittern wartet einer der reichsten Männer der Slowakei auch auf das Berufungsverfahren im Mordfall des Journalisten Jan Kuciak. Kocner soll laut der Anklage den Mord 2018 in Auftrag geben haben. Der inzwischen in einem gesonderten Verfahren zu 25 Jahren Freiheitsentzug verurteilte Todesschütze Miroslav Marcek hatte bei der Durchführung auch die zufällig anwesende Verlobte von Kuciak erschossen.

Im September dieses Jahres wurden der Oligarch und eine weitere Mittäterin vom zuständigen Spezialgericht überraschend freigesprochen, was in der Slowakei für viel Unmut sorgte. Die Staatsanwaltschaft hatte Berufung angemeldet. Der Termin vor dem Höchstgericht wurde noch nicht bestimmt, laut Medienberichten in der Slowakei dürfte das Berufungsverfahren im Mordfall frühestens im Frühjahr erwartet werden.

Der Aufdeckreporter Jan Kuciak hatte zu Verstrickungen zwischen Politik und dubioser Geschäftemacherei und großen Korruptionsfällen recherchiert, wiederholt aber auch über zwielichtige Geschäfte von Kocner berichtet. Seinem Tod folgten Massenproteste in der Slowakei, was schließlich zum Rücktritt der damaligen Regierung führte.