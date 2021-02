Slowakische Polizei beendete Geiselnahme nach Doppelmord

Mann soll Eltern getötet haben

In der nordostslowakischen Stadt Kezmarok (deutsch Käsmark) hat ein Mann seine Eltern getötet und anschließend in einem Einkaufszentrum eine Verkäuferin als Geisel genommen. Wie die Polizei am Donnerstagmittag berichtete, konnte die Geiselnahme nach rund sieben Stunden unblutig beendet werden. Es sei gelungen, die Festgehaltene zu befreien und den Täter zu überwältigen. Nach Medienberichten war die Frau verletzt und musste ins Krankenhaus.

Wie es in der Mitteilung der Polizei hieß, hatte der 41 Jahre alte Einheimische am Mittwochabend die Verkäuferin mit einem Messer bedroht und sich mit ihr in einem Lagerraum des Einkaufszentrums verschanzt. Die Polizei evakuierte daraufhin das gesamte Einkaufszentrum. Kunden berichteten lokalen TV-Sendern, sie seien von Polizisten "plötzlich aus dem Gebäude gejagt worden, ohne zu wissen, warum".

Während ein Großaufgebot der Polizei das Einkaufszentrum umstellte und ein Spezialteam mit dem Geiselnehmer verhandelte, fanden andere Polizisten die Leichen der offenbar erst kurz davor ermordeten Eltern des Geiselnehmers in ihrer nur 200 Meter entfernten Wohnung.

Das Motiv des Täters war zunächst unklar. Die Polizei gab zwar an, in den Verhandlungen während der Geiselnahme habe er "Forderungen gestellt", sie wollte aber nicht konkretisieren, welche das waren. Nach Medieninformationen soll es zwischen dem Mann und seinen Eltern schon länger Konflikte gegeben haben.