Slowakischer Premier entschuldigt sich für Kommentar bei Ukraine

Matovic hatte scherzhaft gemeint, er habe Russland ukrainische Region für Impfstofflieferung versprochen

Der slowakische Premierminister Igor Matovic hat sich am Donnerstag für einen Kommentar entschuldigt, indem er Russland für die Lieferung des Sputnik-Impfstoffes die Region Transkarpatien in der Ukraine versprach. Dieses Statement sei unsachgemäß gewesen, schrieb Matovic auf Facebook. "Die Haltung der Slowakei zur territorialen Integrität der Ukraine ist immer sehr klar gewesen. Die Einhaltung des Völkerrechts ist unerlässlich", so Matovic.

Er entschuldige sich daher bei allen Ukrainern für seine unsachgemäße Reaktion, die ihre berechtigten Bemühungen untergraben haben könnten, erklärte der slowakische Premier. Er hatte am Dienstag auf die Frage in einem Radio-Interview, was er Russland für die Impfstofflieferung versprochen habe, scherzhaft gemeint: "Transkarpatien". Kurz darauf meinte Matovic, er habe Moskau gar nichts versprochen, er habe nur versucht Impfstoff zu bekommen.

Das ukrainische Außenministerium hatte daraufhin am Mittwoch eine offizielle Entschuldigung der Slowakei für Matovics Aussage verlangt. Der ukrainische Botschafter in der Slowakei übergab dem slowakischen Außenministerium eine Protestnote.

Transkarpatien ist eine Region im Westen der Ukraine, die vor dem Zweiten Weltkrieg zur Tschechoslowakei und bis zum Ersten Weltkrieg zu Österreich-Ungarn gehört hatte. Nach 1945 wurde die Region Teil der Sowjetunion und seit 1991 gehörte Transkarpatien zur unabhängigen Ukraine.