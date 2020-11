Slowenien: Auch Journalisten beim Donnerstagsprotest angegriffen

Bei den Ausschreitungen beim Protest gegen die Corona-Maßnahmen in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana sind am gestrigen Donnerstag neben Polizeibeamten auch Journalisten von randalierenden Demonstranten angegriffen worden. Ein Fotoreporter landete mit gebrochenem Kiefer im Krankenhaus, berichteten slowenische Medien. Nach Angaben der Polizei wurden auch 15 Beamten verletzt.

Laut dem Laibacher Polizeichef, Stanislav Vrecar, haben sich Demonstranten am Donnerstag nicht mit der Absicht versammelt, friedlich zu protestieren, sondern um Unruhe zu stiften und Polizisten zu attackieren. Die Randalierer seien aus der "jüngeren Bevölkerungsgruppe" gewesen, die Identität der Protestteilnehmer werde noch ermittelt, hieß es am Freitag. Am Donnerstag hat die Polizei insgesamt 13 Personen vorläufig festgenommen. Medienberichten zufolge sind unter den Demonstranten auch Fußball-Hooligans erkannt worden.

Journalisten, die die Ereignisse vor Ort beobachteten, berichten, dass der Protest keine Ähnlichkeit mit den bisherigen Anti-Regierungs-Demos, die überwiegend ruhig verliefen, hatte. Das sei kein Protest gegen die Regierung oder gegen Corona-Maßnahmen gewesen, man habe Krawall machen wollen, sagte ein Fotoreporter des Internetportals 24ur.com, der gemeinsam mit dem angegriffenen Kollegen auf eine Gruppe von Randalierern gestoßen war.

"Sie haben sowohl Polizeibeamte als auch Journalisten angegriffen. Jeden halt, der ihnen unter die Finger kam", sagte der Fotojournalist Aljosa Kravanja. Sein Kollege, Borut Zivulovic, sei von einem Angreifer von hinten zum Boden geschlagen worden. Als er dort bewusstlos lag, sei er noch weiter getreten worden. Mehrere Medien berichteten, dass ihre Journalistenteams mit Gewalt weggestoßen und an ihrer Arbeit gehindert worden seien.

Die Angriffe auf Journalisten wurden von slowenischen und auch internationalen Medienorganisationen verurteilt. Das in Wien ansässige Internationale Presse-Institut (IPI) rief außerdem zu gründlichen Ermittlungen auf, um die Verantwortlichen zu identifizieren. Die Europäische Journalisten-Föderation (EFJ) zeigte sich unterdessen besorgt darüber, dass slowenische Politiker wesentlich zu der zunehmenden Feindseligkeit und dem Hass gegen Journalisten beitragen. "Wir fordern slowenische Amtsträger auf, mit Einschüchterung und Diskreditierung von Medienmitarbeiter aufzuhören", schrieb Generalsekretär Ricardo Gutierrez auf der EFJ-Internetseite.

Der slowenische Innenminister Ales Hojs, der während der Ausschreitungen in Begleitung von Spezialeinheiten vor Ort war, warf den Medien vor, mitverantwortlich für die Gewaltproteste zu sein, weil sie monatelang die Anti-Regierungs-Proteste unterstützt hätten. Die Organisatoren der wöchentlichen Fahrraddemos haben sich bereits im Vorfeld von dem Protest, bei dem sich die Möglichkeit von gewaltigen Ausschreitungen angekündigt hat, distanziert. Darauf machte auch der slowenische Nachrichtendienst SOVA aufmerksam.

Der Vertreter der Protestbewegung, Jasa Jenull, warf am Freitag der Regierung vor, friedliche Fahrradproteste anschwärzen zu wollen, indem man sie mit den Randalen in Verbindung bringt. Jenull kritisierte den Innenminister für "Manipulationsversuche".

Bei dem Protest haben Demonstranten am Donnerstag Polizeibeamte mit Steinen und Flaschen beworfen, auch Rauchgranaten, Fackeln und Knallkörper kamen zum Einsatz. Die Polizei setzte Tränengas und einen Wasserwerfer gegen die Randalierer ein, berichteten die Medien.