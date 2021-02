Slowenien bekam neuen Gesundheitsminister

Parlament bestellte 42-jährigen Arzt Janez Poklukar zum neuen Ressortchef - Gesundheitsressort wurde rund zwei Monate von Premier Jansa geleitet

Slowenien hat einen neuen Gesundheitsminister bekommen, nachdem der Posten inmitten der Corona-Pandemie rund zwei Monate vakant war. Der 42-jährige Arzt Janez Poklukar, bisher Direktor des Laibacher Universitätsspitals, wurde am Dienstagabend vom Parlament mit 50 gegen 31 Stimmen zum neuen Minister gewählt. Obwohl die Opposition für ihn auch lobende Worte fand, steuerte sie keine Stimmen für seine Bestätigung bei.

Seit dem Rücktritt von Tomaz Gantar, der sich Mitte Dezember zusammen mit seiner Pensionistenpartei (DeSUS) aus der Regierung verabschiedet hat, wurde das Gesundheitsressort von dem Regierungschef Janez Jansa geleitet. Zu Beginn der Parlamentsdebatte, die mehr als sechs Stunden dauerte, lobte Jansa den neuen Minister als guten Kenner des slowenischen Gesundheitssystems.

Poklukar, der vergangene Woche bereits die Anhörung im zuständigen Parlamentsausschuss überstanden hat, stellt erwartungsgemäß die Bekämpfung von Corona-Pandemie in Vordergrund seiner Arbeit. Zu seinen Schwerpunkten gehöre auch die Sorge um ein universales und breit zugängliches öffentliches Gesundheitswesen. Der Internist stand seit August 2019 an der Spitze des größten Spitals in Slowenien.

Die Wahl des Gesundheitsministers galt als eine erste Probe für die Regierung von des rechtskonservativen Premier Jansa, nachdem sie vergangene Woche einen Misstrauensantrag überstanden hat und bevor es möglicherweise zu einer Kabinettsumbildung kommen könnte. Da Minister mit einer einfachen Mehrheit gewählt werden, war erwartet worden, dass Poklukar die parlamentarische Hürde problemlos nehmen würde.

Gewählt wurde er jedoch nicht nur mit Stimmen der Koalition und der beiden Fraktionen, die Jansas Minderheitsregierung unterstützen, zusätzliche vier Stimmen kamen aus der Pensionistenpartei. Damit demonstrierte die Mehrheit der DeSUS-Parlamentarier erneut ihren Widerstand gegenüber dem Parteichef Karl Erjavec, der von ihnen eine harte Oppositionslinie fordert.