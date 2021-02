Slowenien: Lange Debatte vor Misstrauensvotum gegen Regierung

Abstimmung voraussichtlich am späten Abend - Schlechte Erfolgschancen der Opposition - Herausforderer Erjavec: Wahl zwischen autoritärem und demokratischem Slowenien

Im slowenischen Parlament findet am Montag eine Diskussion über den Misstrauensantrag der Opposition statt, mit dem sie die Regierung des rechtskonservativen Premiers Janez Jansa zu stürzen versucht. Bei der Abstimmung, die für den späten Abend erwartet wird, hat die Opposition nur wenig Erfolgschancen: Alleine hat sie nicht genügend Stimmen für die erforderliche absolute Mehrheit, aus den Koalitionsreihen deuten sich keine Überläufer an.

Um die Regierung abzuwählen, müssten mindestens 46 von 90 Abgeordnete das Misstrauensvotum unterstützen. Der Opposition fehlen drei Stimmen auf diese Marke. Für die Parlamentsdebatte, die um 10.00 Uhr begonnen hat, sind fast elf Stunden eingeplant. Daraufhin findet eine geheime Stimmabgabe statt, an der sich nicht alle anwesenden Parlamentarier beteiligten dürften.

Die nationalistische SNS, die als einzige Oppositionspartei die aktuelle Regierung unterstützt, kündigte an, ihre Stimmzettel nicht abzuholen. Laut Medienberichten könnten das auch einige Koalitionsabgeordnete machen, um möglichen Spekulationen über ihr Stimmverhalten vorzubeugen.

Um den aktuellen Ministerpräsidenten samt Regierung abzuwählen, muss im Zuge des konstruktiven Misstrauensvotums ein neuer Regierungschef gewählt werden. Zur Wahl stellt sich der Chef der Pensionistenpartei (DeSUS), Karl Erjavec. Bei seiner Rede im Parlament betonte Erjavec, dass die Abgeordneten "zwischen einem autoritären Slowenien und einem normalen, demokratischen Slowenien" entscheiden würden.

Die fünf Oppositionsparteien, die sich zur "Koalition des Verfassungsbogens" (KUL) zusammengeschlossen haben, werfen Jansa autoritäre Politik vor, die u.a. darauf ausgerichtet sei, unabhängige Institutionen zu untergraben, sich die Medien zu unterwerfen und die internationale Position des Landes zu schwächen. Darüber hinaus wird die Regierung wegen Missmanagement in der Corona-Pandemie kritisiert, was Slowenien unter die Länder mit den relativ gesehen weltweit höchsten Todeszahlen führte. Die Corona-Maßnahmen seien oft "reines politisches Kalkül" und dienten engen politischen Zielen von Jansas Demokratischer Partei (SDS), kritisierte Erjavec.

Premier Jansa bezeichnete den konstruktiven Misstrauensantrag als eine "destruktive Farce". Mit Blick auf die nicht gesicherte Mehrheit warf er ihr vor, Zeit und Geld der Steuerzahler zu verschwenden. Seine Regierung habe trotz der schwierigen epidemiologischen Situation und in einer kürzeren Zeit viel mehr als die vorherige getan, betonte Jansa. "Die slowenischen Bürger wissen das und spüren es in ihren Taschen", sagte er.

Die aktuelle Regierung habe unter den schwierigen Bedingungen in der Pandemie Hunderttausende Jobs erhalten können und mehr konkrete Maßnahmen verabschiedet, um das Leben der Menschen zu verbessern, als das in vergangenen zehn Jahren gemacht worden sei, betonte er. Bezüglich der Kritik über den ineffizienten Kampf gegen die Corona-Pandemie verwies er auf Probleme im slowenischen Gesundheits- und Altenpflegesystem, was ein Resultat von ungenügenden Investitionen unter früheren Regierungen sei.