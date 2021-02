Slowenien lockert Corona-Lockdown im Handel

Alle Geschäfte mit bis zu 400 Quadratmetern Fläche dürfen wieder aufsperren - Testpflicht für Beschäftigte - Bei körpernahen Dienstleistungen Eintrittstest auch für Kunden

Slowenien hat den monatelangen Corona-Lockdown im Handel und im Dienstleistungsbereich gelockert. Alle Geschäfte und Werkstätten, die nicht größer als 400 Quadratmeter sind, dürfen wieder offen sein - allerdings unter der Bedingung, dass die Beschäftigten wöchentlich getestet werden. Bei einigen körpernahen Dienstleistungen, die ebenfalls aufsperren dürfen, gilt die Testpflicht auch für Kunden.

Die Geschäfte in Österreichs südlichem Nachbarland, das Ende Oktober den Lockdown für einen Großteil des Handels und Dienstleistungen eingeführt hatte, waren bisher nur beschränkt geöffnet. Mit einigen Ausnahmen über die Weihnachtszeit waren in den vergangenen Monaten lediglich Lebensmittelgeschäfte, Drogerien, Apotheken, Trafiken und unter anderem Tankstellen geöffnet.

Mit der neuen Verordnung, die eine breite Testpflicht für Beschäftigte einführt, werden die Bedingungen nun auch für einige Geschäftsbereiche verschärft, die während des härtesten Lockdowns ohne Auflagen offen waren. So wird die Testpflicht ab Freitag auch für Beschäftigte in Lebensmittelgeschäften, Lebensmittelmärkten, Agrargeschäften, Drogerien und Geschäften mit Medizinprodukten und Hilfsmitteln gelten. Keine Testpflicht gibt es hingegen nach wie vor für Apotheken, Tankstellen, Trafiken oder Postfilialen.

Ganz ohne Test ist wie bereits bisher der Besuch beim Friseur oder Fußpfleger (bei medizinischer Fußpflege) gestattet. Bei anderen körpernahen Dienstleistungen im Kosmetik- und Körperpflegebereich, die nun wieder öffnen dürften, brauchen nicht nur die Beschäftigten, sondern auch die Kunden den sogenannten Eintrittstest. Während sich die Mitarbeiter auf wöchentlicher Basis einem Antigen- oder PCR-Test unterziehen müssen, müssen Kunden einen Test vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Einen Eintrittstest braucht man unter anderem auch beim Besuch von Immobilienagenturen und Tierpflegesalons. Einen negativen Test brauchen außerdem auch Skifahrer, die weiterhin lediglich die Skigebiete in ihrer Region besuchen dürfen.

Die neue Regelung trat am Samstag in Kraft. Da heute (Montag) in Slowenien aber ein Feiertag ist, werden die meisten Geschäfte und Dienstleister erst am Dienstag wieder aufsperren.