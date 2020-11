Slowenien: Opposition kritisiert Jansa wegen Tweets zu US-Wahl

Sloweniens Regierungschef Janez Jansa hat mit seinem Tweet, mit dem er am Mittwoch Donald Trump voreilig zum Sieger der US-Präsidentenwahl erklärte, nicht nur international Wellen geschlagen, zu Hause erntete er heftige Kritik von der Opposition. Die "Koalition des Verfassungsbogens" (KUL), eine Initiative von vier linksgerichteten Parteien, warf Jansa vor, mit seinen Kommentaren zur US-Wahl "jegliche Glaubwürdigkeit" in der internationalen Politik verloren zu haben.

"Eine solche Person ist nicht geeignet, als Ministerpräsident zu fungieren und noch weniger, im nächsten Jahr die EU-Ratspräsidentschaft zu leiten", kritisierte KUL laut Medienberichten am Donnerstag. Jansas Twitter-Kommentare über die US-Wahl seien eine "große Schande der slowenischen Außenpolitik".

Der slowenische Regierungschef hatte am Mittwoch als erster EU-Politiker Trump zum Sieg gratuliert, obwohl die Auszählung noch nicht beendet war. "Es ist ziemlich klar, dass die Amerikaner Donald Trump und (Vize-Präsident) Mike Pence für weitere vier Jahre gewählt haben", schrieb er auf Twitter. Verzögerungen und Faktenleugnung in den Mainstream-Medien würden den endgültigen Triumph des Präsidenten nur verstärken, betonte Jansa weiter. "Glückwunsch @GOP zum starken Ergebnis in den gesamten US", fügte er hinzu. Wegen dieses Tweets, der vom Kurznachrichtendienst mit einem Warnhinweis versehen wurde, legte sich Jansa auf Twitter auch mit dem Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, an.

Am Donnerstag warf Jansa der Tageszeitung "Vecer" vor, die Gratulation an Trump erfunden zu haben. Er habe nicht Trump sondern der Republikanischen Partei gratuliert, die bei der Wahl zu Senat und Repräsentantenhaus sowie bei den Gouverneurswahlen besser als erwartet abgeschnitten hätte. "Bezüglich des Präsidenten habe ich nur meine Meinung ausgedrückt, dass er gewonnen hat. Ich denke das weiterhin", schrieb Jansa auf Twitter. Seit seinem ursprünglichen Tweet, der auch international als Glückwunsch an Trump gedeutet wurde, teilte er mehrere Tweets mit unbelegten Behauptungen über Wahlbetrug bei der US-Wahl.

"Nach den gestrigen Ausbrüchen vor der ganzen Welt gibt es keinen Zweifel mehr. Slowenien wird nicht von einer Mitte-Rechts-Regierung geführt, wie ihre Anhänger behaupten, sondern von der Extremrechten, verkörpert von der Slowenischen Demokratischen Partei (SDS), die im Machtkampf keine Mittel scheut: sie ermutigt und verbreitet Verschwörungstheorien, legt sich auf primitive Weise mit in- und ausländischen Kritikern an, unterwirft sich den Medien und ist bereit, die Legitimität von demokratischen Wahlen zu untergraben, um an der Macht zu bleiben", hieß es in der Mitteilung. Diese wurde vom Leiter der Initiative, dem Wirtschaftsprofessor Joze P. Damijan, und den Chefs von vier Oppositionsparteien - der Partei von Ex-Premier Marjan Sarec (LMS), den Sozialdemokraten (SD), der Linken und der Partei von Ex-Ministerpräsidentin Alenka Bratusek (SAB) - unterzeichnet.

KUL kritisierte Jansa, seine "autokratische Agenda" vor alles andere zu stellen. "Die Dimensionen der Pandemie werden in Slowenien von Tag zu Tag erschreckender, die Zahl der Krankenhauspatienten und Toten steigt, aber der Premier twittert besessen und beschämt Slowenien", hieß es. Die Initiative bekräftigte ihre Bestrebungen, Jansa mit einem Misstrauensantrag abzusetzen. Dazu fehlt den vier Oppositionsparteien allerdings die nötige Mehrheit im Parlament.