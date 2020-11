Slowenienische Wirtschaft brach im 3. Quartal real um 2,6 Prozent ein

Im Jahresvergleich - Im Vergleich zum Vorquartal wuchs das saisonbereinigte BIP um 12,4 Prozent

In Slowenien ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal 2020 im Vergleich zur gleichen Vorjahresperiode real um 2,6 Prozent eingebrochen. Saisonbereinigt ging die Wirtschaftsleistung im Jahresvergleich um 2,9 Prozent zurück, gegenüber dem Vorquartal ist sie um 12,4 Prozent gewachsen. In den ersten neun Monaten 2020 schrumpfte das slowenische BIP im Jahresvergleich um 6 Prozent, teilte das slowenische Statistikamt am Montag mit.

Der Konsum ging im dritten Quartal im Jahresvergleich um 5 Prozent zurück, wobei die Konsumausgaben der privaten Haushalte um 0,9 Prozent eingebrochen sind. Die Bruttoinvestitionen brachen im Jahresvergleich um 19,6 Prozent ein. Die Exporte sanken um 9,5 Prozent, die Importe um 13 Prozent.