Sloweniens Bankensektor verdiente im Vorjahr 450,3 Mio. Euro

BKS Bank verzeichnete 2010 in Slowenien einen Gewinn Die BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt hat im vergangenen Jahr in Slowenien einen Gewinn erwirtschaftet. Wie Vorstandsdirektorin Herta Stockbauer bei der Bilanzpressekonferenz erklärte, habe man einen Überschuss nach Steuern von 3,9 Mio. Euro erzielt. In Kroatien ist es eine "schwarze Null" geworden. Insgesamt erzielte die Bank im vergangenen Jahr einen Überschuss nach Steuern von 46,4 Mio. Euro.