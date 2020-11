Sloweniens Premier sieht die US-Wahl noch nicht beendet

Jansa hat Biden bisher nicht gratuliert - Habe nicht der "Medienwelle" gefolgt - "Wir werden sehen, wer Recht hatte"

Der slowenische Regierungschef Janez Jansa erklärte am Montag bei der Fragestunde im Parlament, dass er "demjenigen, der zum nächsten US-Präsidenten gewählt werde, mit Freude gratulieren wird". Er deutete jedoch an, dass die US-Wahl noch nicht zu Ende sei. Eine Wahl sei beendet, wenn die andere Seite die Wahlniederlage einräumt oder die Resultate offiziell verkündet werden. "Alles davor ist halt Politik", sagte der slowenische Premier.

"Einige haben beschlossen, der Medienwelle zu folgen, ich habe das Gegenteil beschlossen. Wir werden sehen, wer Recht hatte", betonte Jansa weiter. Er versicherte, dass dies die zukünftigen Beziehungen zwischen Slowenien und den USA nicht beeinflussen werde. Jansa beantwortete damit eine Frage von seinem Vorgänger, Ex-Premier Marjan Sarec, der ihn zur Unterstützung von US-Amtsinhaber Donald Trump befragte.

Bisher hat der slowenische Ministerpräsident dem gewählten US-Präsidenten Joe Biden noch nicht zum Wahlsieg gratuliert. Er teilte im Kurznachrichtendienst Twitter allerdings eine Reihe von Tweets, die Behauptungen des Amtsinhaber Donald Trump über angeblichen Wahlbetrug unterstützen.

Slowenien pflegt laut Jansa gute strategische und partnerschaftliche Beziehungen mit den USA - ungeachtet davon, welche Regierung an der Macht ist. "In allen Regierungen, die ich geleitet habe, war das der Fall und so wird es auch in der Zukunft sein", betonte er.

Mit seinen Tweets zur US-Wahl sorgte Jansa im In- und Ausland für Unverständnis. Unmittelbar nach der Wahl twitterte er, dass es ziemlich "klar" sei, dass der amtierende Präsident Donald Trump gewonnen habe. Sein Tweet war zu einer Zeit gekommen, als viele Stimmen noch nicht gezählt waren und mehrere Schlüsselstaaten den Gewinner noch nicht bekannt gegeben hatten. Nach der Wahl hatte er das Wahlergebnis angezweifelt und die internationalen Gratulationen an Biden kritisiert.

In Slowenien wurde Jansa deswegen scharf von der Opposition kritisiert, auch die Koalitionspartner zeigten sich kritisch über seine Äußerungen in dem Kurznachrichtendienst. Der ehemalige Regierungschef und Ex-Außenminister Miro Cerar betonte zur Wochenzeitung "Reporter", dass Jansa mit seiner Unterstützung für Trump einen großen strategischen politischen Fehler gemacht habe, der Slowenien in künftigen Beziehungen mit den USA schaden werde