Slowenische Hauptstadt räumte autonomes Zentrum "Rog"

Autonomes Kultur- und Sozialzentrum fungierte seit 2006 in besetzter Fabrik in Laibacher Innenstadt - Zwangsräumung nach jahrelangem Streit mit der Stadtverwaltung

In der slowenischen Hauptstadt Ljubljana ist die besetzte ehemalige Fahrradfabrik "Rog" geräumt worden, in der seit 2006 ein autonomes Zentrum seinen Sitz hatte. Nach jahrelangem Streit um das Gelände in der Innenstadt, wo die Stadtverwaltung ein Kunst- und Kulturzentrum plant, wurden die Nutzer unter Gewaltanwendung vertrieben, woraufhin die ersten Gebäuden laut Medienberichten abgerissen worden.

Das dürfte das Aus für die "Autonome Fabrik Rog" bedeuten, die in vergangenen Jahren zu einem wichtigen Raum der alternativen Szene in Slowenien wurde. Die Aktivisten riefen daher am heutigen Freitagabend zum Protest "gegen die sozialen Reinigung der Stadt" auf.

Für Kritik sorgte vor allem die Art und Weise, wie die Stadtverwaltung am Dienstag die Zwangsräumung durchgezogen hatte: ohne vorherige Ankündigung und ohne den Nutzern zu ermöglichen, ihre Sachen wegzuräumen. Dem Laibacher Bürgermeister, Zoran Jankovic, wurde deswegen vorgeworfen, die Corona-Pandemie missbraucht zu haben, um das autonome Zentrum zu räumen.

Berichten zufolge haben Mitarbeiter einer privaten Sicherheitsfirma am Dienstagmorgen die Besetzer geweckt und gewaltsam vom Gelände vertrieben. Vor der Fabrik kam es zu einer Drängelei zwischen den Aktivisten und Unterstützern, die gegen die Räumung protestierten, und Polizeibeamten in Kampfmontur. Die Polizei, die auch Pfefferspray einsetzte, hatte ein Dutzend Personen vorläufig festgenommen. Drei Personen wurden nach Angaben aus Rog verletzt und mussten die Notaufnahme aufsuchen, berichteten die Medien.

Der Streit zwischen dem autonomen Zentrum und der Stadtverwaltung zieht sich seit länger hin. Die Stadt, die seit 2002 Eigentümerin der Fabrik ist, versucht seit Jahren den Besitz zu ergreifen. In den Jahren 2016 und 2019 scheiterten die Zwangsräumungen am Widerstand der Nutzer. Inzwischen hatte die Stadt auch Gerichtsprozesse gegen mehrere Besetzer gewonnen. Die jetzige Räumung verteidigte die Stadtverwaltung mit dem Argument, den Besitz ergriffen zu haben, nachdem sie Informationen über leer stehende Räumlichkeiten bekommen habe.

In der verlassenen Fahrradfabrik, die 2006 besetzt wurde, waren zuletzt rund 15 Gruppierungen und etwa 15 Einzelpersonen in unterschiedlichen Bereichen tätig, geht aus der Internetseite der "Autonomen Fabrik Rog" hervor. Die Tätigkeiten reichen von Kunst, Kultur, Musik und Sport bis hin zum politischen Aktivismus und sozialen Programmen, darunter auch Hilfe und Unterstützung für Flüchtlinge.

Die Stadt Ljubljana will unterdessen auf dem Gelände ein modernes Kultur- und Kunstzentrum errichten. Nach ökologischer Sanierung soll dort innerhalb von zwei Jahren ein Zentrum mit 8.000 Quadratmetern Fläche entstehen, in dem auch u.a. mehr als 500 Kunstschaffende ihre Räume bekommen sollen.