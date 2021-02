Slowenische Konzertveranstalter fordern Coronahilfe wie in Österreich

Nicht stornierbare Kosten sollen bei coronabedingten Absagen oder Einschränkungen ersetzt werden - Deutsche Branche schließt Entschädigungsklagen nicht aus

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Deutsche Veranstalter drohen mit Klage ---------------------------------------------------------------------

Eine informelle Koalition der slowenischen Konzertveranstalter hat die Regierung aufgefordert, sie besser zu unterstützen. Sie verlangen ähnliche finanzielle Hilfe, wie sie Branchenkollegen in Österreich erhalten, berichtete die slowenische Nachrichtenagentur STA. Den Veranstaltern ist es besonders wichtig, nicht stornierbare Kosten bei coronabedingten Absagen oder Einschränkungen ersetzt zu bekommen.

Unstornierbare Kosten variieren laut den Konzertveranstaltern zwischen 20 und 45 Prozent der Gesamtkosten bei lokalen Events und 45 bis 85 Prozent bei Festivals oder Konzerten mit internationalen Musikern. Eine derartige Garantie vonseiten der Regierung würde den Veranstaltern wieder ermöglichen zu planen und zu organisieren. Die österreichische Regierung hat der angeschlagenen Branche insgesamt 300 Mio. Euro bereitgestellt.

Auch die deutsche Veranstaltungsbranche unter dem Label des Aktionsbündnisses "#AlarmstufeRot" meldete sich schließlich am Donnerstag zu Wort. Man sieht sich im Lockdown im Stich gelassen und schließt rechtliche Schritte nicht aus. "Ungewollt wird die Branche von der Regierung zum letzten Mittel gezwungen: die Entschädigungsklage", hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag. Eine Prozesswelle sei der einzige verbliebene Schritt, um 100.000 Betriebe und ihre Beschäftigten zu retten. Eine Branche sei ins künstliche Koma versetzt worden, und "die Ausrottung unserer Existenzen" werde in Kauf genommen, hieß es. So würden die seit Monaten versprochenen Kompensationsprogramme nicht ankommen, sofern sie überhaupt schon beantragt werden könnten.