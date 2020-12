Slowenische Pensionistenpartei wählte Ex-Chef zurück an Parteispitze

Zu Jahresanfang abgewählter Karl Erjavec erneut Chef der DeSUS - Spekulationen über Kurswechsel der Partei und möglichen Koalitionsaustritt

Die mitregierende slowenische Pensionistenpartei (DeSUS) hat eine neue Führung bekommen. Zehn Monate nach seiner Abwahl steht der langjährige Parteichef Karl Erjavec wieder an der DeSUS-Spitze. Die Rückkehr des erfahrenen Politikers auf die slowenische politische Bühne eröffnete Fragen über einen Kurswechsel der kleinsten Koalitionspartei und weckte Spekulationen über ihren möglichen Austritt aus der Mitte-Rechts-Regierung von Premier Janez Jansa.

Erjavec, der beim Parteitag am Samstag nach einer Briefwahl zum Parteivorsitzenden gekürt wurde, hat sich in seinen ersten Auftritten auf Spekulationen nicht eingelassen und stellte die Konsolidierung der Partei in den Mittelpunkt seiner Rückkehr. "Ich möchte nicht, dass DeSUS aus dem slowenischen politischen Raum verschwindet", sagte Erjavec, der die Partei zuvor 15 Jahre lang leitete. Der neue Chef, der mit 146 gegen 71 Stimmen seinen Gegenkandidaten geschlagen hatte, kündigte an, mit Parteivorstand und DeSUS-Abgeordneten zu besprechen, wie es "in dieser sehr schwierigen Situation" weitergehen soll. Die linksorientierte Partei, die im Umfragetief steckt, hatte seit September, als Parteichefin Aleksandra Pivec wegen Vorwürfen über Verstöße gegen Ethik- und Integritätsregeln zurücktrat, eine interimistische Führung.

Große Erwartungen an die Rückkehr des 60-jährigen Politikers gibt es laut politischen Beobachtern vor allem in der linksorientierten Opposition, die sich im Rahmen der sogenannten "Koalition des Verfassungsbogen" um einen Regierungswechsel bemüht, wofür ihr aber die nötigen Stimmen im Parlament fehlen. Sollte sich DeSUS der Initiative anschließen, wird Erjavec als möglicher Ministerpräsident einer neuen Mitte-Links-Regierung gehandelt. Erjavec bezeichnete dies als Spekulationen, die er nicht kommentieren werde, berichteten die Medien.

Unterdessen rechnen Beobachter zumindest damit, dass DeSUS mit Erjavec im Chefsessel erneut zum mühsamen Koalitionspartner wird. Diese Rolle nahm die Kleinpartei in allen bisherigen Regierungen ein, denen sie seit 1996 praktisch unterbrochen angehörte. Erjavec, der keinen Regierungsposten erhalten soll, kündigte an, ideologische Aktionen Jansas nicht tolerieren zu wollen. Damit dass Jansa seine Politik ändern würde, rechnet Erjavec, der Minister in beiden früheren Regierungen Jansas war, nicht. Er erwarte allerdings, dass sich der Regierungschef an Vereinbarungen innerhalb der Koalition halten werde.